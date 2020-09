‘Transfervrij vertrek Suárez maakt weg vrij voor deal tussen Atlético en Juve’

Het leek er tot een week geleden nog sterk op dat Luis Suárez de nieuwe spits van Juventus zou gaan worden. Vanwege complicaties wat betreft het verkrijgen van het Italiaans staatsburgerschap is deze optie inmiddels door la Vecchia Signora uitgesloten, maar Suárez gaat naar alle waarschijnlijkheid alsnog een hoofdrol spelen in Juventus’ jacht op een nieuwe spits. Een overgang van de Uruguayaan naar Atlético Madrid lijkt namelijk de weg vrij te maken voor de Italianen om Álvaro Morata terug te halen naar Turijn.

Verschillende media, waaronder Mundo Deportivo en transferexpert Fabrizio Romano van Sky Italia, maken maandag melding van een persoonlijk akkoord tussen Suárez en Atlético. Het doorgaans goed ingevoerde radiostation RAC1 voegt bovendien toe dat de spits inmiddels rond is met Barcelona over de ontbinding van zijn tot volgend jaar doorlopende contract. Suárez leek in eerste instantie alleen te willen vertrekken als hij zijn volledige salaris uitbetaald kreeg, maar de aanvaller en zijn werkgever zijn naar verluidt nu toch tot een akkoord gekomen.

Suárez gaat zich volgens de berichtgeving op transfervrije basis aan los Colchoneros verbinden en zijn komst lijkt weer het vertrek van Morata in te luiden. De 27-jarige spits kwam eerder al twee jaar uit voor Juventus en staat nu ogenschijnlijk voor een rentree in het Allianz Stadium. Volgens Romano gaat het hierbij om een deal van 10 miljoen euro om hem een seizoen te huren, waarbij Juventus de optie heeft om hem voor 45 miljoen definitief in te lijven.

De regerend kampioen van Italië zette in eerst instantie in op de komst van Edin Dzeko, maar ondanks een persoonlijk akkoord met de routinier is het nog niet van een overgang gekomen. AS Roma wil Dzeko alleen laten vertrekken als Arkadiusz Milik over wordt genomen van Napoli en bij deze transfer hebben zich wat complicaties voorgedaan, waar Juventus op dit moment indirect ook het slachtoffer van is.