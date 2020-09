Door Hans Kraay jr. bewierookt ‘type-N’Golo Kanté’ mikt snel op Eredivisie

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht wekelijks een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Kevin Felida, de door Hans Kraay junior bewierookte ‘N’Golo Kanté van FC Den Bosch’.

Door Chris Meijer

Gebiologeerd kijkt Hans Kraay jr. naar de beelden van de wedstrijd tussen FC Den Bosch en FC Dordrecht. “Kijk hier”, wijst de analist van FOX Sports als te zien is hoe Felida een perfecte sliding uitvoert en een afgemeten lange bal geeft. “Dit maak je niet veel mee. Iemand die aan én zonder de bal heel goed is. Hij maakt geen overtredingen, doet alles op techniek, heeft overzicht, kan een pass geven.” Als het fraaie doelpunt van Felida die de wedstrijd deed kantelen en de 2-1 overwinning van FC Den Bosch inleidde in beeld komt, zucht Kraay jr. een slaak van bewondering. “Deze neemt hij geweldig. Het is een klein beetje een dropkick, bewust aan de zijkant geraakt. Dit is zo’n goede voetballer. Alles onder de top-vijf of top-zes van de Eredivisie kan hem gebruiken. Hij maakt sc Heerenveen, Heracles Almelo, FC Emmen, PEC Zwolle en ADO Den Haag beter. Niet dat we de nieuwe Messi aan het werk zien, maar wel een goede voetballer.”

?? Volgens Hans Kraay jr. is Kevin Felida (20) van FC Den Bosch een aanwinst voor alle clubs onder de top 6 in de Eredivisie. pic.twitter.com/d3rlDCQaJR — FOX Sports (@FOXSportsnl) September 6, 2020

Er verschijnt een glimlach bij Felida als hij een aantal dagen later geconfronteerd wordt met de woorden die Kraay jr. in de studio van FOX Sports over hem bezigde. “Ik heb het hier en daar gelezen op internet. Dat is altijd leuk om te horen, ja. Ik denk dat ik een speler ben zoals hij het omschrijft, dat ik kan voetballen en mijn verdedigende taken uitvoer. Ik ben goed bezig en moet het volhouden, dan komt een volgende stap vanzelf wel. Als het niet deze periode is, is het wel in de winterstop of aan het einde van het seizoen”, constateert Felida nuchter. Zoals het er nu naar uitziet, lijkt er voor de middenvelder een rol als steunpilaar in het elftal van FC Den Bosch in het verschiet te liggen. Felida mag dan pas 20 jaar oud zijn, maar met een totaal van 74 officiële wedstrijden in de hoofdmacht achter zijn naam behoort hij tot de meest ervaren spelers.

Felida debuteerde in 2017 al op net achttienjarige leeftijd in de hoofdmacht van FC Den Bosch. Dát was waarvoor hij een kleine vier jaar eerder in Brabant terechtkwam. Felida groeide op in Spijkenisse, onder de rook van Rotterdam. Zijn talent bij het plaatselijke SCO’63 viel al snel op, in eerste instantie bij Feyenoord. Na een stage in Rotterdam-Zuid kreeg hij het advies om hogerop te gaan spelen, waarna hij de overstap naar vv Spijkenisse maakte en daar uiteindelijk een overstap naar Excelsior verdiende. “Ik ben na één jaar weggestuurd bij Excelsior, tot de dag van vandaag weet ik niet waarom. Er is geen reden gegeven. Ik heb die dag echt gehuild, dat weet ik nog heel goed. Het was een mentale klap”, blikt Felida terug. De vlotte prater valt even stil als de grootste teleurstelling uit zijn nog prille loopbaan ter sprake komt. Felida keerde terug naar Spijkenisse en slaagde er binnen een seizoen in om terug te keren bij een profclub. FC Den Bosch kreeg de voorkeur boven NAC Breda, omdat zijn huidige club ‘alles iets beter geregeld had’.

“Je zou denken dat het een behoorlijk verschil was met Excelsior, maar dat valt wel mee. Ik woonde in Spijkenisse en zat in Rotterdam-Oost op school, wat met de metro al een uurtje reizen was. Vanuit daar ging ik naar de training en dan kwam ik rond zeven uur weer thuis. Bij Den Bosch was het precies hetzelfde, maar ging ik iets eerder weg van school. Er speelden meer jongens uit de regio bij Den Bosch, waardoor we iedere dag met het busje naar de club werden gebracht. Het waren lange dagen, maar we hebben er wat leuks van gemaakt”, vertelt Felida. In Den Bosch ontwikkelde hij zich stormachtig, want de middenvelder stroomde al snel door richting het beloftenteam en daarna de hoofdmacht. “Ik wilde zo snel mogelijk het eerste halen en van daaruit kijken hoe mijn toekomst eruit zou zien. Dat is gelukt tot nu toe, ik had niet eerder ergens kunnen doorbreken. Alles is op het juiste moment gegaan.”

Felida tijdens zijn eerste seizoen bij de hoofdmacht van FC Den Bosch, in februari 2018.

Toch verliep de weg van het vroege debuut naar de status van basisspeler niet zonder obstakels. In het slot van seizoen 2017/18 stond Felida geregeld aan de aftrap en hij dacht die basisplaats te kunnen doortrekken in het jaar erna. Mede doordat in het kielzog van kandidaateigenaar Kakhi Jordania de nodige spelers werden aangetrokken, pendelde Felida twee seizoenen geleden nog tussen de basis en de reservebank. “Voor mijn gevoel beleefde ik toen al mijn doorbraak. Ik stond geregeld in de basis en als ik er niet in stond, kreeg ik vaak een vage reden. Soms werd ik man van de wedstrijd en dan zat ik een week later op de bank, omdat ik ‘een jonge speler was’ en nog geen hele wedstrijd aankon. Dat vond ik een beetje te vlak en jammer, ik werd vaak geslachtofferd.”

“Wil Boessen sprak het vertrouwen wel uit, maar hij liet het verder niet zien. Ik weet niet wat daarachter speelde. Hij heeft wel leuke dingen gezegd over mij gezegd in de media, bijvoorbeeld dat ik opgeroepen moest worden voor de jeugdteams van Oranje. Die woorden kwam hij alleen niet helemaal na. Aan de andere kant heeft hij me mijn debuut gegund en was hij heel goed voor me, hij is een goede man”, gaat Felida verder. Boessen zei in september 2018 dat de middenvelder een uitnodiging verdiende voor Oranje Onder-19. “Destijds was ik achttien en ik speelde regelmatig in de basis, we stonden ook nog eens bovenaan. Ik kon me er wel in vinden dat ik een kans had kunnen krijgen in de voorselectie of stagedagen, dat ze me in ieder geval konden bekijken. Het is er helaas nooit van gekomen. Er is ook nooit contact geweest verder, naar mijn weten.”

Felida had al wel international kunnen zijn, daar hij al werd opgeroepen voor de nationale ploeg van Curaçao. “Maar ik heb tegen hen gezegd dat ik eerst een stap hogerop wil maken en daarna pas een keuze maak. Ik wil het nog even open houden, ik heb er alle vertrouwen in. Er is contact geweest met Remko Bicentini (die onlangs als bondscoach vervangen werd door Guus Hiddink, red.), ik heb hem meerdere malen gesproken en er is heel veel vertrouwen. We hebben een goede band, hij is een aantal wedstrijden komen kijken en aan de staf ligt het zeker niet.” Die stap hogerop zou zomaar spoedig kunnen volgen, daar hij begonnen is aan zijn tweede seizoen als onbetwist basisspeler. Nadat de overname door Jordania afketste, vertrokken er een jaar geleden de nodige spelers, verving Erik van der Ven Boessen als trainer en dwong Felida definitief een basisplaats af. “Mijn contract is opengebroken dankzij Jordania, dus ik weet niet hoe het zou aflopen als hij de club wel had overgenomen. Het verhaal heeft misschien wel twee kanten, ik heb hem weleens gesproken en ik begreep dat hij veel vertrouwen in mij had.”

De afgelopen weken heeft Van der Ven zijn formatie omgegooid van 4-3-3 naar 4-4-2, waardoor de rol van Felida ietwat veranderd is ten opzichte van de vorige jaargang waarin hij 29 officiële wedstrijden speelde. “Normaal gesproken spelen we 4-3-3 met de punt naar achter, waarin ik als zes speel en het best tot mijn recht kom. Nu spelen we met een vlak middenveld en dat maakt het wel iets anders. Maar als ik het goed blijf uitvoeren, kom ik nog wel in mijn kracht en kan ik van waarde zijn voor het team. Ik beweeg nu meer van links naar rechts en pak tegenstanders op in de zone. Het is moeilijk te zeggen over mezelf, maar ik vergelijk mezelf een beetje met N’Golo Kanté. Ik ruim ballen op en speel ze naar de goede kleur. Een kuitenbijter, inderdaad. Ik denk dat ik de diepte nog wat meer eruit moet halen en bepaalde situaties beter moet herkennen, nog wat dwingender moet zijn soms.”

Felida houdt tijdens het duel met De Graafschap (4-2 nederlaag) Mohamed Hamdaoui van de bal.

“De trainer verwacht van me dat ik opsta voor die jongens als het moeilijk gaat of dat ik ze blijf oppeppen als het nodig is. Die rol is wat anders dan vorig jaar, er wordt verwacht dat ik het goede voorbeeld geef. In dat opzicht heb ik wel meer verantwoordelijkheden”, vervolgt Felida over zijn huidige rol bij FC Den Bosch. Het is de vraag hoe lang Van der Ven nog kan beschikken over de middenvelder. Kraay jr. zal ongetwijfeld niet de enige zijn die hem in het vizier heeft. Tegelijkertijd steekt Felida zijn eigen ambities niet onder stoelen of banken. “Ik denk dat ik uiterlijk over een jaar een stap moet maken, dat zou het beste zijn. Het is niet erg om nog een heel seizoen hier te spelen, ik loop nog op schema. Met mijn management heb ik een plan opgesteld toen ik hier mijn contract (tot 2022, red.) verlengde.”

"De volgende stap moet een club in het linkerrijtje van de Eredivisie zijn. Daarna moeten we verder kijken hoe mijn ontwikkeling loopt. Ik zie mijn plafond nu bij een subtopper in Europa, die af en toe in de Europa League speelt”, zo klinkt het ambitieus. Er is één specifieke club die bij de onder de rook van Rotterdam opgegroeide Felida een glimlach op het gelaat tovert. “Ja, Feyenoord is natuurlijk mijn droom. Dat zou voor mij en mijn familie heel speciaal zijn. Ik heb overigens wel grotere dromen dan dat, maar het is wel een club waar ik graag wil spelen.”

Naam: Kevin Felida

Geboortedatum: 11 november 1999

Club: FC Den Bosch

Positie: middenvelder

Sterke punten: tackles, passing, overzicht