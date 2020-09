Mark Rutte baalt van juichende fans: ‘Gewoon je bek houden’

Minister-president Mark Rutte is niet blij met het gedrag van voetbalsupporters in de stadions. In de eerste twee speelrondes van de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie lieten de fans zich bij diverse wedstrijden luidkeels horen, terwijl in sommige gevallen de anderhalve meter afstand tot elkaar niet goed gehanteerd werd. Rutte heeft een duidelijke boodschap aan de supporters in de stadions: “Je moet gewoon je bek houden”, zegt hij.

Om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zijn slechts kleine aantallen toeschouwers toegestaan in stadions. Bovendien is het niet de bedoeling dat er gezongen en gejuicht wordt, al is gebleken dat men zich daar niet altijd aan weet te houden. “Je moet het gewoon niet doen. Het is heel dom, want zo krijgen we het virus niet onder controle. Vandaag lopen de aantallen ook weer op”, aldus Rutte, die van RTL Nieuws de vraag krijgt of het te regelen is in stadions om supporters stil te krijgen. “Jahoor, gewoon je bek houden als je er zit. Gewoon de wedstrijd kijken en niet schreeuwen. Dat is te doen.”

VVD-fracieleider Klaas Dijkhoff toont begrip voor de voetbalsupporters in de stadions, maar deelt tegelijkertijd ook een waarschuwing uit: "Als voetbalsupporter weet ik dat het heel lastig is in het stadion om je te beheersen. Maar als dit doorgaat, is de consequentie dat we straks niet meer naar het voetbal kunnen", zo wordt hij geciteerd door het Algemeen Dagblad. Clubs doen er alles aan om de coronamaatregelen zo goed mogelijk na te leven. Dat het niet altijd goed gaat werd afgelopen weekend duidelijk. Met name bij de wedstrijd tussen Feyenoord en FC Twente (1-1) kwam er veel kritiek op de naleving van de coronaregels.

Supporters in De Kuip hielden zich niet aan alle regels: veel fans droegen geen mondkapje en op de parterrevakken, de tribunes die het dichtst bij het veld zitten, werd niet altijd anderhalve meter afstand gehouden, ondanks dat fans erop werden aangesproken. Er mochten zondag circa 13.000 bezoekers plaatsnemen in De Kuip. Volgens De Telegraaf waren dat er in werkelijkheid meer, omdat mensen uit één familie kaarten voor kinderen konden bijkopen. Niet alleen werd geen afstand gehouden, ook werd Feyenoord in de slotfase luidkeels toegezongen tijdens de zoektocht naar een winnend doelpunt.

Een woordvoerder van Feyenoord gaf toe dat er zondag meer geluid klonk in De Kuip dan in andere stadions. "Maar dat komt ook door het grotere aantal toeschouwers dat in zo’n groot stadion aanwezig is", zo sprak de woordvoerder. "Bij PEC Zwolle, een week geleden, werd ook gezongen. Maar daar is een veel kleiner aantal mensen op de tribunes aanwezig. Op elk tribunevak was in elk geval voldoende ruimte om 1,5 meter afstand te houden. Dat is uitvoerig berekend en daar houdt de club zich aan."

Het aantal coronagevallen in Nederland was in de afgelopen periode weer gestegen, waardoor de discussie over de maatregelen weer oplaaide. België en Duitsland hebben de provincies Noord- en Zuid-Holland inmiddels code rood gegeven. Dit houdt in dat niet-essentiële reizen naar de twee provincies verboden zijn en dat iedereen die de afgelopen twee weken in Noord- of Zuid-Holland is geweest bij terugkomst verplicht een coronatest moet ondergaan. Vervolgens verschilt het per deelstaat of mensen ook in verplichte quarantaine moeten.