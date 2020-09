Zaakwaarnemer Zahavi countert Ten Hag: ‘Heb een reputatie hoog te houden’

PSV versterkte zich afgelopen weekeinde met Eran Zahavi, die volgens Voetbal International en het Eindhovens Dagblad ook op het laatste moment voor een overstap naar Ajax had kunnen kiezen. Voorafgaand aan het duel met RKC Waalwijk (3-0 overwinning) werd dit gerucht ontkracht door trainer Erik ten Hag, maar zaakwaarnemer Ronan Katzav houdt vol dat de Amsterdammers in de markt waren voor de 33-jarige Israëlische spits.

"Het is andersom. Hij is bij ons neergelegd door zijn agenten. We hebben het bekeken en uiteindelijk niet gedaan”, zo reageerde Ten Hag voor de camera van FOX Sports op de vermeende belangstelling van Ajax voor Zahavi. Toen verslaggever Milan van Dongen ter bevestiging vroeg of Ajax dus inderdaad géén poging had ondernomen, sprak de oefenmeester: "Nogmaals: zijn agenten hebben deze speler bij ons neergelegd.”

“Een speler als Eran Zahavi hoef je nergens aan te bieden. Wij hebben van tien goede clubs aanbiedingen gehad voor Eran en uit respect voor die clubs doe ik daar geen mededelingen over. Bij Ajax mogen ze zeggen wat ze willen. Ik doe dat niet, ik heb een reputatie hoog te houden”, zo reageert Katzav, die al tien jaar de belangen van Zahavi behartigt, in gesprek met Voetbal International op de woorden van Ten Hag.

“Er was overigens geen enkele discussie waar Eran heen zou gaan. PSV was zijn eerste keus. Eran wilde met Schmidt werken. In China heeft hij al eens geprobeerd Eran naar Beijing te halen. Toen hebben we ook met hem gezeten. De filosofie van Schmidt spreekt ons zeer aan, Eran wilde alleen naar PSV”, stelt de zaakwaarnemer van Zahavi. Voetbal International benadrukt dat men in Eindhoven volhoudt dat Ajax ‘concreet in de markt’ was voor de spits, die uiteindelijk voor twee jaar heeft getekend bij PSV en overkwam van Guanzhou R&F.