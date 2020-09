Abdou Harroui kan transfer binnen Eredivisie maken: ‘Ik wacht af’

Abdou Harroui gaat Sparta Rotterdam mogelijk nog deze transferperiode verlaten. De talentvolle middenvelder staat namelijk in de serieuze belangstelling van FC Groningen, waar hij in beeld is gekomen als potentiële opvolger van Ajdin Hrustic. Laatstgenoemde heeft zich op zijn beurt in de kijker gespeeld bij Duitse clubs en lijkt op weg naar Eintracht Frankfurt.

De 22-jarige Nederlandse jeugdinternational heeft zich in de kijker gespeeld bij Groningen. “Een goede speler, anders doen we natuurlijk geen bod op hem”, reageert trainer Danny Buijs in gesprek met Voetbal International. “Het ligt bij Mark-Jan Fledderus (de technisch directeur van FC Groningen, red.), maar een speler met zulke kwaliteiten zouden we goed kunnen gebruiken. Ik wacht af.”

Bij Groningen houdt men rekening met het vertrek van Hurstic. Hij werd genoemd bij 1. FC Köln, maar Eintracht Frankfurt lijkt het meest concreet. De Bundesliga-club heeft zich inmiddels met een tweede bod gemeld bij Fledderus. De technisch directeur is in gesprek met Sparta over de transfersom van Harroui, maar het verschil tussen vraag en aanbod is nog te groot. “Mocht dat zo blijven, dan hebben we ook andere kandidaten", reageert Fledderus.

Harroui werd opgeleid door Sparta. Na twee seizoenen bij Jong Sparta gespeeld te hebben brak hij in het seizoen 2018/19 definitief door in de hoofdmacht. In de Keuken Kampioen Divisie kwam hij tot 35 wedstrijden en 4 doelpunten. Vorig seizoen mocht hij zich vaste basisspeler noemen in de ploeg van Henk Fraser en ook deze jaargang is hij vaste basisklant. Zijn contract op Het Kasteel loopt door tot medio 2022.