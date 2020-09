Andrea Pirlo doet opvallend plan met Cristiano Ronaldo uit de doeken

Juventus opende het Serie A-seizoen zondagavond met een 3-0 overwinning op Sampdoria. Cristiano Ronaldo had bij het officiële debuut van Andrea Pirlo als trainer ‘gewoon’ een basisplaats en tekende kort voor het einde van het duel voor de laatste treffer. Pirlo zegt na afloop in gesprek met Sky Italia dat het de bedoeling is dat de Portugese aanvaller komend seizoen ook in de nodige wedstrijden rust krijgt.

“We denken erover hoe we Ronaldo het best kunnen gebruiken, daar is over gesproken. Hij is nog niet moe, aangezien het seizoen pas net begonnen is. Maar als we straks minder belangrijke wedstrijden krijgen, proberen we hem rust te geven. Hij is een hele intelligente jongen, die zijn lichaam erg goed kent. Daardoor weet hij precies wanneer hij zijn rust moet pakken of juist een stapje harder moet zetten. Wanneer hij speelt, zal van hem afhangen”, geeft Pirlo te kennen.

Het is geen geheim dat Ronaldo er niet van houdt om op de reservebank te zitten. De 35-jarige aanvaller speelde voorlopig negentig officiële wedstrijden voor Juventus en begon pas drie keer als wissel aan een duel van de Italiaanse grootmacht. Ronaldo vormde in het duel met Sampdoria overigens een aanvalsduo met Dejan Kulusevski, terwijl Pirlo ook verraste met basisplaatsen voor Weston McKennie en Gianluca Frabotta.

“Frabotta speelde een goede wedstrijd. Alex Sandro raakte geblesseerd, waardoor ik voor een jongen uit de Onder-23 heb gekozen. Hij trainde heel goed, het was absoluut geen risico om hem op te stellen”, zegt Pirlo over de 21-jarige Frabotta, die een jaar geleden werd overgenomen van Bologna. “De Amerikaan (McKennie, red.) werkte het eerste deel van de voorbereiding af in Duitsland, dus hij was beter in vorm dan anderen. Hij maakte wat fouten in zijn passing, maar het was zijn eerste wedstrijd en we vergeven hem dat.”

“Het zal tijd kosten om alle verschillende speelwijzen samen te smelten. Ik wil niet iemands ideeën kopiëren en plakken, ik heb mijn eigen filosofie op basis van teams die me hebben geïnspireerd”, zo gaat Pirlo verder. “We hebben niet veel tijd gehad, aangezien de voorbereiding laat begonnen is en die jongens vervolgens weg waren met interlandverplichtingen. We hebben ook maar één oefenwedstrijd gespeeld, maar dit was een goed debuut en we zullen eraan blijven werken.”