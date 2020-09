Bekijk hier de highlights van het afgelopen Bundesliga-weekend

Bayern München schoot afgelopen vrijdag uit de startblokken in het Bundesliga-seizoen. Der Rekordmeister was in de eigen Allianz Arena met maar liefst 8-0 te sterk voor Schalke 04. Ook Borussia Dortmund opende het seizoen met een overwinning en versloeg mede dankzij twee treffers van Erling Braut Haaland Borussia Mönchengladbach met 3-0. Bekijk hieronder de samenvattingen van deze twee wedstrijden én het treffen tussen RB Leipzig en FSV Mainz 05.

Highlights Bundesliga: Bayern München - Schalke 04

Highlights Bundesiliga: Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach

Highlights Bundesiliga: RB Leipzig - FSV Mainz 05