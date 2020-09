‘Beest in wording’ verlaat Eredivisie: ‘Hij heeft iets van Zlatan Ibrahimovic’

PSV zag deze week Sam Lammers naar Italië afreizen om zijn transfer naar Atalanta af te ronden. De aanvaller levert de Eindhovenaren negen tot tien miljoen euro op. Theo Janssen vindt het zeker geen verkeerde deal voor PSV. “Het is een jongen die net in het eerste staat en niet iemand die er 25 in een seizoen in zal schieten. Misschien 15 of 16”, vertelde de oud-voetballer zondagavond bij Studio Voetbal. Nordi Amrabat verwacht dat Lammers in de Serie A een stuk sterker gaat worden.

“Hij heeft iets van Zlatan Ibrahimovic”, verzekerde Amrabat zelfs. “Hij is technisch, groot.” Janssen: “Hij kan met links schieten, hij kan met rechts schieten. Hij mist alleen nog een beetje power”, oordeelde de oud-middenvelder. Amrabat denkt dat daar in Italië snel verandering in zal komen. “Hij gaat nu zijn grenzen verleggen. Hij gaat bij Atalanta keihard trainen. Dat wordt een beest, geloof me.”

Presentator Sjoerd van Ramshorst stond er even bij stil dat Amrabat een vergelijking trok met Ibrahimovic qua potentie. “We kenden Zlatan uit zijn periode bij Ajax en toen ging hij naar Italië…”, repliceerde de aanvaller van Al-Nassr. “Lammers heeft er wel wat van weg. Groot, technisch.” Lammers kwam mede door een verhuurperiode aan sc Heerenveen en blessureleed tot slechts 29 officiële duels in het eerste elftal van PSV en wist daarin zes keer te scoren.

Lammers wordt bij Atalanta teamgenoot van Oranje-internationals Marten de Roon en Hans Hateboer, die al lange tijd indruk maken in Bergamo. Atalanta werd de afgelopen twee seizoenen knap derde in de Serie A en reikte afgelopen seizoen bij het debuut in de Champions League zelfs tot de kwartfinale. Daarin was Paris Saint-Germain in Lissabon op het nippertje net te sterk.

PSV heeft Eran Zahavi als vervanger aangetrokken. Janssen vroef zich af wat PSV als topclub moet met een spits die over twee jaar geen geld meer oplevert. Daar was Amrabat het niet mee eens. “PSV heeft zo veel jonge aanvallers. Prima om een ervaren jongen erbij te halen. Met spelers als Donyell Malen en Cody Gakpo hebben ze genoeg potentie om een keer twintig miljoen euro te verdienen.”