‘Barcelona plaveit na harde boodschap van Koeman pad richting Ajax’

Ronald Koeman liet afgelopen weekeinde weten dat Riqui Puig komend seizoen waarschijnlijk weinig aan spelen toekomt en daarom deze transferwindow nog mag uitkijken naar een nieuwe club. Mundo Deportivo schrijft maandagochtend dat de technische staf van de Catalanen de 21-jarige middenvelder graag aan Ajax wil verhuren. De Amsterdammers hebben nog geen bod uitgebracht, maar Barcelona zou momenteel de weg voor Puig naar Nederland plaveien.

Het is niet de eerste keer dat Puig in verband gebracht wordt met een overstap naar Ajax. Volgens De Telegraaf wilde Barcelona in een eerder stadium André Onana losweken bij Ajax en doelman Neto, middenvelders Puig én Alex Collado of middenvelder Carles Aleña in een eventuele deal betrekken. Een dergelijke deal kwam echter nooit van de grond. Voorheen werd steevast gemeld dat Puig zich op de radar bij Ajax bevond, maar Mundo Deportivo claimt nu het tegenovergestelde: Barcelona wil de jonge middenvelder graag in Amsterdam stallen.

Bij Barcelona zou men het lastig vinden om de juiste club bij de eigenschappen van Puig te vinden, maar Ajax wordt in dat opzicht als ideale optie beschouwd. Er is voorlopig nog geen concrete aanbieding binnengekomen vanuit Amsterdam, al staat Ajax wel bovenaan het lijstje van de technische staf van Barcelona met opties voor Puig. Koeman vindt het belangrijk dat de middenvelder komend seizoen aan spelen toekomt en diens entourage en de clubleiding van Barcelona gaan spoedig met elkaar om de tafel om de opties te bespreken.

Puig is afkomstig uit de jeugdopleiding van Barcelona en speelde vorig seizoen elf wedstrijden in de hoofdmacht, waarin hij goed was voor twee assists. Quique Setién schonk de jongeling veel vertrouwen in zijn 4-3-3-systeem, maar het 4-2-3-1-systeem waarvoor Koeman lijkt te opteren dreigt negatief uit te pakken voor Puig. Koeman koos in de oefenwedstrijd tegen Elche (1-0 zege) voor Sergio Busquets en Frenkie de Jong als controleurs, terwijl Miralem Pjanic en Carles Aléña hoger in de pikorde staan dan Puig.

“Ik heb Riqui Puig verteld dat het dit seizoen moeilijk wordt voor hem om veel aan spelen toe te komen. Ik heb hem echter ook verteld dat hij nog altijd toekomst heeft bij Barcelona. Ik raad hem een tijdelijk vertrek aan: op zijn leeftijd moet hij aan spelen toekomen”, zo liet Koeman weten aan Barça TV over de toekomst van Puig.