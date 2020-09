‘Vernietigende Koeman hanteert ‘zwarte lijst’ met twaalf overbodige spelers’

Barcelona werkte tot dusver drie oefenwedstrijden af, tegen Nástic (3-1), Girona (3-1) en Elche (1-0). Tijdens die vriendschappelijke duels kwam een negental spelers niet in actie en AS schrijft dat zij deel uitmaken van een twaalfkoppige lijst van spelers die trainer Ronald Koeman komend seizoen niet nodig heeft bij de Catalanen. Naast het negental staan ook de talenten Riqui Puig, Carles Aleñá en Pedri op dit lijstje: zij mogen Barcelona deze zomer op huurbasis verlaten.

Arturo Vidal, Luis Suárez, Matheus Fernandes, Samuel Umtiti, Juan Miranda, Oriol Busquets, Rafinha Alcántara, Moussa Wagué en Jean Clair Todibo kwamen in de eerste drie gewonnen oefenwedstrijden niet in actie en komen niet in de plannen van Koeman voor. Vidal is op weg naar Internazionale en verlaat Barcelona hoogstwaarschijnlijk op zeer korte termijn. Het is ook al langer duidelijk dat Suárez niet in de plannen van Koeman voorkomt en de Uruguayaanse spits leek op weg naar Juventus, maar Fabio Paratici, sportief directeur van la Vecchia Signora, heeft zijn komst definitief uitgesloten.

“Suárez kan definitief geschrapt worden, omdat hij pas na de transferdeadline zijn Italiaanse paspoort kan bemachtigen. We hebben de mogelijkheid om hem binnen te halen geëvalueerd, ook omdat hij bezig was met een Italiaans paspoort. Het is niet mogelijk, dus het is ook nooit echt dichtbij geweest”, zegt Paratici in gesprek met Sky Italia. L’Équipe meldde zondag al dat Todibo op de nominatie stond om te vertrekken, nadat hij het afgelopen halfjaar al verhuurd werd aan Schalke 04. Ook landgenoot Umtiti, in 2016 nog voor 25 miljoen euro overgenomen van Olympique Lyon, staat op de ‘zwarte lijst’ van Koeman.

Fernandes arriveerde deze zomer pas bij Barcelona, terwijl Miranda (aan Schalke 04), Busquets (aan FC Twente), Rafinha (aan Celta de Vigo) en Wagué (aan OGC Nice) in het afgelopen seizoen al op huurbasis elders speelden. Naast de talenten Puig, Aleñá en Pedri kan ook Nélson Semedo gerekend worden tot de spelers die mogen vertrekken. Volgens AS heeft het naderende vertrek van de Portugese vleugelverdediger richting de Premier League echter voornamelijk te maken met economische redenen in plaats van sportieve redenen.

Tegelijkertijd stelt de Spaanse sportkrant op basis van de eerste drie oefenwedstrijden dat Koeman een zestal spelers als ‘essentieel’ heeft bestempeld voor zijn project: Marc-André Ter Stegen, Sergi Roberto, Gerard Piqué, Jordi Alba, Frenkie de Jong en Leo Messi. Er wordt tevens geconcludeerd dat Philippe Coutinho, afgelopen seizoen nog verhuurd werd aan Bayern München, er goed op staat bij de nieuwe trainer van Barcelona, evenals de van SC Braga overgekomen Trincão en de 21-jarige Ronald Araujo.