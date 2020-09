Van Hanegem verbijsterd: ‘Waarom maken die gasten het zichzelf zo moeilijk?’

Yvon Mvogo stond zaterdagavond voor de tweede keer onder de lat bij PSV en ging andermaal in de fout bij een tegendoelpunt van de Eindhovenaren. Dankzij een treffer van Maximiliano Romero won PSV in blessuretijd toch nog met 2-1 van FC Emmen. Willem van Hanegem stipt in zijn column in het Algemeen Dagblad aan dat het hem opvalt dat ‘keepers maar iets doen’.

“Die Mvogo van PSV is gehaald omdat hij zo lekker kan meevoetballen, juist op dat vlak valt hij door de mand”, schrijft Van Hanegem over de Zwitserse doelman, die de komende twee seizoenen gehuurd wordt van RB Leipzig. “Maar waarom maken die gasten het nou zichzelf zo moeilijk? Ik zag Kepa van Chelsea gisteren ook weer zo een bal inleveren tegen Liverpool. Als je niet kunt opbouwen, moet je het niet doen. Maar het is een soort verplichting geworden.”

“Ik zag laatst beelden van Feyenoord onder 18 jaar tegen Ajax onder 18 jaar. Bij Feyenoord moest de keeper van hun trainer blijkbaar voortdurend iemand aanspelen bij het eigen zestienmetergebied. Het waren gewoon allemaal voorzetten voor Ajax en het werd 2-6”, gaat de Kromme verder. “Ze noemen het opleiden, maar ik zou dan juist graag een speler zien die zegt: 'trainer, ophouden nou met die gekkigheid, het kost ons keer op keer tegengoals, we doen het gewoon niet meer'. Zo'n karakter kan het verder schoppen dan iemand die alles maar laat gebeuren.”

“Bij Feyenoord zetten ze trouwens alles op het elftal onder 21 jaar, ze halen daar spelers voor uit Noorwegen en Portugal maar het leverde al twee nederlagen in drie duels op”, zo plaatst Van Hanegem aansluitend een kritische noot bij het Onder-21-elftal van Feyenoord. Hij constateert dat het eerste ook nog ‘zoekende’ is. “Zoals ook AZ heel zwak oogt. Ik denk dat die ploeg dit seizoen niet in de top 3 finisht. Alles is veranderd voor die spelers, iedereen kijkt naar ze. Dat gaat punten kosten.”