‘Gallery play’ van Ajax valt verkeerd: ‘Ik had zin om een schop te geven’

Ajax was zondag met 3-0 te sterk voor RKC Waalwijk, dat op voorhand wist dat het een lastig karwei zou worden in de Johan Cruijff ArenA. Dusan Tadic en Zakaria Labyad scoorden in de eerste helft en Lisandro Martínez gooide het duel zeventien minuten voor tijd in het slot. In het restant van de tweede helft was er soms sprake van gallery play bij Ajax; met name Mohamed Kudus koos voor enkele kunstige hakjes.

Dat was te veel van het goede voor RKC, al probeerde er men professioneel mee om te gaan. “Het is nu niet aan mij om daarover iets te vinden”, benadrukte Fred Grim in gesprek met FOX Sports. De trainer van de Brabantse club gaf desondanks toch zijn voorzichtige mening. “Als dat mijn speler zou zijn geweest, had ik dat niet goed gevonden.”

Voor de voetballers van RKC was het lastig om op het veld niet erop te reageren. “Ik had aan het einde van de wedstrijd zin om iemand een schop te geven”, gaf Anas Tahiri eerlijk toe. “Maar je moet gewoon slim zijn en rustig blijven, zo is voetbal nou eenmaal. Irritant is het sowieso. Maar je moet er schijt aan hebben en gewoon verder gaan.”

RKC heeft vooralsnog geen enkel punt gepakt; het openingsduel met Vitesse ging met 0-1 verloren. Het team van Grim kwam niet tot scoren in zeven van de tien Eredivisie-duels in 2020 en dat is samen met ADO Den Haag het hoogste aantal van alle ploegen. Positief is dat de passnauwkeurigheid van RKC (79,1%) de hoogste was voor een team in een uitduel met Ajax in de Eredivisie sinds sc Heerenveen op 14 september 2019 (80,4%).