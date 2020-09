Luc Castaignos staat na twee jaar voor rentree in Eredivisie

Luc Castaignos gaat mogelijk binnen afzienbare tijd weer in de Eredivisie aan de slag. De Telegraaf schrijft maandag dat ADO Den Haag de aanvaller op het oog heeft om de voorhoede van nieuw elan te voorzien. De 27-jarige Castaignos speelt sinds anderhalf jaar voor het Zuid-Koreaanse Gyeongnam FC, dat uitkomt in de tweede divisie van het Aziatische land.

Castaignos wist, behoudens zijn drie seizoenen bij FC Twente, nergens meer te overtuigen na zijn transfer van Feyenoord naar Internazionale in 2011. De aanvaller ging voor zes miljoen euro van Milaan naar Enschede, waar hij als de opvolger van Luuk de Jong werd gepresenteerd. Na 42 doelpunten in 110 duels ging hij medio 2015 voor 2,5 miljoen euro naar Eintracht Frankfurt, maar dat was geen onverdeeld succes.

Ook de periodes van Castaignos bij Sporting Portugal en Vitesse werden niet wat beide partijen ervan verwacht hadden. Met de club uit Arnhem is ook zijn laatste, tijdelijke, werkgever in de Eredivisie genoemd. In 2017/18 was Castaignos voornamelijk bankzitter bij de Gelderse club en kwam hij niet verder dan zes doelpunten. In februari 2019 trok hij naar Zuid-Korea.

Ravel Morrison zal maandag een medische keuring in Den Haag ondergaan. De aanvallende middenvelder stond het afgelopen jaar onder contract bij Sheffield United en werd tussentijds verhuurd aan Middlesbrough, ondanks dat Alan Pardew namens ADO een poging ondernam om zijn landgenoot naar de Hofstad te halen. Namens Sheffield United kwam hij tot slechts één optreden in de Premier League; voor Middlesbrough speelde hij drie wedstrijden in de Championship.

Morrison staat te boek als een eeuwig talent. De begaafde middenvelder doorliep de jeugdopleiding van Manchester United en werd ooit door Sir Alex Ferguson omschreven als ‘het grootste talent ooit’, maar een doorbraak op Old Trafford bleef uit. Hij speelde na zijn vertrek bij Manchester United voor West Ham United, Queens Park Rangers, Cardiff City, Lazio, Atlas Guadalajara uit Mexico, Lazio, Östersund uit Zweden, Sheffield United en Middlesbrough.

ADO kan zeker aanvallende impulsen gebruiken. De ploeg van Aleksandar Rankovic verloor zowel van Heracles Almelo (2-0) als FC Groningen (0-1) en wacht voor het eerst sinds januari (toen dertien duels op rij) al negen Eredivisie-duels op een zege: zes remises en drie nederlagen. ADO kwam tegen Groningen voor het vierde opeenvolgende Eredivisieduel niet tot scoren: het was zelfs voor het eerst sinds september 2006 dat de ploeg uit de hofstad in vier Eredivisie-wedstrijden op rij geen treffer noteerde.