De Telegraaf: Feyenoord accepteert alleen dertig miljoen euro of meer

Feyenoord verlangt de absolute hoofdprijs voor Marcos Senesi. Volgens de maandageditie van De Telegraaf bedraagt de vraagprijs voor de verdediger niet twintig miljoen euro, zoals de voorbije weken door diverse media werd gemeld, maar liefst dertig miljoen euro. Het dagblad schrijft dat de club alleen biedingen van dertig miljoen euro of meer zal accepteren en geen cent minder.

De kans is klein dat Feyenoord in de laatste twee weken van de transfermarkt van standpunt zal veranderen. Hoewel Uros Spajic voor een jaar werd aangetrokken als oplossing voor een dergelijk scenario, vreest men in Rotterdam-Zuid dat Eric Botteghin weken aan de kant zal staan. De Braziliaan, die het eerste competitieduel met PEC Zwolle miste door een schorsing, viel zondag tegen FC Twente uit met forse klachten aan de hamstrings.

Napoli is de belangrijkste gegadigde voor Senesi. De club zal Kalidou Koulibaly spoedig waarschijnlijk voor 75 miljoen euro aan Manchester City of Paris Saint-Germain verkopen en onderhoudt al weken warme contacten met de vader annex zaakwaarnemer van Senesi. De hoge vraagprijs van Feyenoord heeft ervoor gezorgd dat Napoli ook oriënterende interesse heeft getoond in Sokratis Papastathopoulos. De verdediger van Arsenal is met zijn 32 jaar weliswaar 9 jaar ouder dan Senesi, maar ook een stuk goedkoper.

Senesi werd de voorbije weken ook andere clubs in verband gebracht, zoals Atalanta, Leeds United en Sevilla. Met name landgenoot Marcelo Bielsa, manager van Leeds United, is zeer gecharmeerd van de verdediger, maar ook in Bergamo en Sevilla ziet men veel potentieel in de Argentijn. Alle clubs schrokken destijds echter van de vraagprijs die technisch directeur Frank Arnesen opnoemde. Voorlopig is Dirk Kuyt nog de duurste verkochte speler in de clubhistorie. Liverpool telde in 2006 achttien miljoen euro neer voor de voormalig aanvaller.

Senesi, vorig jaar voor zeven miljoen euro door Feyenoord weggeplukt bij San Lorenzo, ligt tot de zomer van 2023 vast in De Kuip. Feyenoord en Spajic hopen dat een dezer dagen het papierwerk in orde is, waardoor hij kan aansluiten bij de selectie. De 27-jarige Serviër komt voor de rest van het seizoen op huurbasis over van het Russische FK Krasnodar. De elfvoudig A-international speelde voorheen voor Rode Ster Belgrado, Toulouse en Anderlecht.