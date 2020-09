Van der Water verklaart afmelding en wil maandag weer trainen bij Heracles

Silvester van der Water heeft zondagavond gereageerd op zijn afmelding voor de wedstrijd van Heracles Almelo tegen Willem II. De aanvaller liet trainer Frank Wormuth middels een appje weten dat hij er niet bij zou zijn in Tilburg. Van der Water aast op een transfer naar de Major League Soccer en omdat hij teleurgesteld is in de club besloot hij om zich af te melden.

“Helaas dat het zo moet gaan”, zegt hij tegenover RTV Oost. “Terwijl vorige week het seizoen nog zo goed begon. We hebben vrijdag uitvoerig met directie van Heracles gesproken over hoe we omgaan met de aanbieding(en) van Orlando City. Daar hebben we duidelijke afspraken over gemaakt. Toen ik op zaterdagavond van mijn zaakwaarnemer hoorde dat er nog steeds geen contact is geweest met Orlando nam ik deze beslissing. Niet om iets te forceren, want ik besef zelf ook wel wat het los zal maken, zowel bij mijn teamgenoten als bij de supporters. Morgen meld ik mij weer op de training en zien we wel hoe het zich verder ontwikkelt.”

Wormuth is boos op Van der Water, zo liet hij blijken na de 4-0 nederlaag in Tilburg. “Ik heb veel ervaring met puberaal gedrag. Dit gedrag kan echt niet, hij is profvoetballer”, zo wordt de trainer geciteerd door TC Tubantia. Ook technisch directeur Tim Gilissen is allesbehalve blij met Van der Water. “We hebben gezegd dat dit tussen de clubs is en hij geduld moet hebben. Pas als er een akkoord is, mag hij gaan. Maar we zijn nog niet eens in de buurt van een akkoord. Silvester heeft blijkbaar geen geduld en liet zaterdag al weten niet te willen spelen, daar worden we niet coöperatiever van.”

Gilissen laat weten dat de club in beraad gaat en vervolgens het gesprek met Van der Water aangaat. “Het is onacceptabel en ongelooflijk”, zegt de technisch directeur. “We zijn niet moeilijk en het zou vervelend zijn als het beeld bestaat dat wij spelers niet laten vertrekken. Er zijn voorbeelden genoeg van jongens die een mooie transfer hebben gemaakt. Maar we doen het wel tegen de juiste voorwaarden. We staan ergens voor als club en hebben alleen succes als we het samen doen, dit is een slecht signaal. Hij heeft het team, de club en de supporters in de steek gelaten. Zeker in deze tijd mag je wel wat meer saamhorigheid verwachten.”

De 23-jarige Van der Water, wiens contract in Almelo tot medio 2021 doorloopt, is al enige tijd een vaste waarde aan de rechterkant van de Heracles-aanval. De jonge aanvaller staat inmiddels op 11 doelpunten en 5 assists in 40 wedstrijden namens het elftal van trainer Frank Wormuth. Heracles nam eerder al afscheid van Cyriel Dessers, die voor vier seizoenen tekende bij Racing Genk. De verkoop van de Belgische topschutter leverde de club vier miljoen euro op.