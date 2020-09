Real Madrid kent valse start in LaLiga op speciale avond Ödegaard

Real Madrid is er niet in geslaagd de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen te winnen. Op bezoek bij Real Sociedad kwam het team van trainer Zinédine Zidane niet tot scoren en bleef het bij 0-0. De bezoekers kwamen geen moment in de problemen, maar kwamen zelf moeizaam tot kansen.

Aan de kant van Real Madrid ontbraken onder meer Eden Hazard, Isco en Marco Asensio. Zidane had een basisplaats ingeruimd voor Martin Ödegaard, die deze transferperiode vervroegd terugkeerde van zijn verhuurperiode bij Real Sociedad. Tegen zijn voormalige club speelde hij samen op het middenveld met Toni Kroos en Luka Modric als nummer tien. Bij Real Sociedad maakte David Silva zijn rentree in LaLiga. De van Manchester City overgenomen middenvelder begon op de bank, maar kwam in de tweede helft binnen de lijnen.

Zidane zal niet ontevreden zijn geweest over de eerste helft. Zijn ploeg scoorde nog niet, maar voetballend was de Koninklijke de bovenliggende partij. Karim Benzema kreeg twee goede mogelijkheden, terwijl aan de andere kant van het veld Thibaut Courtois een doelpunt van Real Sociedad voorkwam. Tegen de verhouding in had de thuisploeg op voorsprong kunnen komen, maar Alexander Isak kwam niet to scoren oog in oog met de Belgische doelman. Ook na rust waren de beste mogelijkheden voor Real Madrid, al ontbrak het lange tijd aan grote kansen.

Real Sociedad had de zaakjes achterin goed op orde en stond de aanval van Real Madrid geen kansen toe. De regerend landskampioen probeerde het daarom met schoten van afstand. Dani Carvajal en Benzema brachten doelman Alejandro Ramiro in de problemen, maar niet meer dan dat. Een kwartier voor tijd kreeg invalle Marvin een grote kans om Real Madrid op voorsprong te schieten. Na goed voorbereidend werk van Benzema en Vinícius Júnior slaagde het talent er niet in om de bal goed te controleren, waardoor Sociedad ontsnapte aan de achterstand.

De tijd tikte weg in het voordeel van Real Sociedad, dat in aanvallend opzicht weinig klaarspeelde. De krachten vloeiden weg bij de bezoekers en grote kansen waren dan ook niet meer te noteren. Zodoende slaagt Real Madrid er niet in om de eerste wedstrijd van het seizoen te winnen. Wel blijft het voor het twaalfde jaar op rij ongeslagen bij de start van de nieuwe jaargang.