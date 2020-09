Ronaldo schiet frustratie toch nog van zich af; Pirlo kent sterke start

Juventus is goed begonnen aan het nieuwe seizoen in de Serie A. De regerend kampioen won zondagavond met 3-0 van Sampdoria, dankzij treffers van debutant Dejan Kulusevski, Leonardo Bonucci en Cristiano Ronaldo. Het was de eerste officiële wedstrijd van Juventus onder leiding van trainer Andrea Pirlo. Ronaldo kende met meerdere gemiste kansen een frustrerende wedstrijd, voordat hij in de slotfase tot scoren kwam.

In zijn eerste wedstrijd als nieuwe trainer van Juventus moest Pirlo het stellen zonder Paulo Dybala, Matthijs de Ligt, Alex Sandro en Federico Bernardeschi, Door de blessuregolf vormde Dejan Kulusevski de voorhoede met Ronaldo. De debutant had slechts twaalf minuten nodig om zijn eerste doelpunt voor zijn nieuwe club te maken. Nadat Ronaldo zich vastliep aan de rand van het vijandelijke strafschopgebied, kwam de bal voor de voeten van Kulusevski. De Zweed krulde het leer door een drukbezet strafschopgebied in de linkerhoek.

Halverwege de eerste helft trok Ronaldo vanaf de linkerflank naar binnen en trof hij de lat met een harde uithaal. Op slag van rust raakte hij de bal kwijt en kwam Sampdoria toe aan een counter, die niet het gewenste resultaat opleverde. Fabio Depaoli schoot uit kansrijke positie naast. Na de pauze zocht Juventus naar de margeverdubbeling. De thuisploeg moest daarvoor wachten tot minuut 79: Leonardo Bonucci werkte een rebound binnen na een inzet van competitiedebutant Weston McKennie. De eindstand werd vlak voor tijd bepaald door Ronaldo, die de bal vanbinnen het strafschopgebied diagonaal in de linkerhoek plantte.