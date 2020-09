Almere City overnacht als koploper na overwinning in Nijmegen

Almere City overnacht als koploper in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Ole Tobiasen won zondagavond met 0-1 van NEC en staat daardoor met tien punten uit vier duels bovenaan. Maandag zou Almere City nog gepasseerd kunnen worden door NAC Breda, dat het opneemt tegen Jong FC Utrecht. NEC staat op zes punten en neemt de achtste plek in.

Het eerste gevaarlijke moment van de wedstrijd kwam van de voet van Joep van der Sluijs: de achttienjarige middenvelder trof van grote afstand de paal. Aan de overzijde had keeper Norbert Alblas een goed antwoord op een inzet van Thibault Lesquoy, terwijl Oussama Bouyaghlafen verstijfde toen hij de bal voor het inschieten had bij de tweede paal. Ruim een kwartier na de pauze trok Almere City de wedstrijd toch naar zich toe. Uit een hoekschop van Ryan Koolwijk kopte verdediger Damon Mirani de 0-1 tegen de touwen. In de slotfase groef Almere City zich in en verdedigde het de voorsprong met succes.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Almere City FC 4 3 1 0 6 10 2 NAC Breda 3 3 0 0 8 9 3 Roda JC Kerkrade 4 3 0 1 7 9 4 SC Cambuur 4 2 1 1 6 7 5 FC Eindhoven 4 2 1 1 1 7 6 De Graafschap 2 2 0 0 6 6 7 Excelsior 3 2 0 1 5 6 8 NEC 4 2 0 2 0 6 9 Jong PSV 4 2 0 2 -2 6 10 Telstar 3 1 1 1 0 4 11 Go Ahead Eagles 3 1 1 1 -1 4 12 MVV Maastricht 3 1 1 1 -5 4 13 FC Volendam 4 1 1 2 -2 4 14 Helmond Sport 4 1 1 2 -2 4 15 Jong FC Utrecht 3 1 0 2 -1 3 16 FC Den Bosch 3 1 0 2 -2 3 17 Jong AZ 3 1 0 2 -7 3 18 Jong Ajax 4 1 0 3 -3 3 19 TOP Oss 4 0 1 3 -7 1 20 FC Dordrecht 4 0 1 3 -7 1