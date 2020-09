‘KNVB greep mis bij Peter Bosz door het stellen van verkeerde vraag’

De KNVB heeft heeft aangeklopt bij Peter Bosz na het vertrek van Ronald Koeman als bondscoach van het Nederlands elftal. Jack van Gelder meldt zondagavond bij Rondo dat Bosz wel degelijk interesse had voor de rol van bondscoach, maar dat de Bayer Leverkusen-trainer niet de juiste vraag kreeg gesteld. Volgens Van Gelder werd Bosz alleen gevraagd of hij beschikbaar is, en omdat hij momenteel in dienst is bij Leverkusen antwoordde hij met ‘nee’.

Van Gelder zegt zelf gesproken te hebben met Bosz. "Hij heeft letterlijk tegen mij gezegd: ik ben gevraagd of ik beschikbaar ben als coach van het Nederlands elftal. Nee, want ik zit bij Leverkusen. Maar hadden ze gevraagd of hij bondscoach wilde worden, dan had hij waarschijnlijk ja gezegd. Met andere woorden: dan hadden ze een afkoopsom moeten betalen, maar dat hebben ze helemaal niet gevraagd”, aldus Van Gelder, die de situatie ‘opmerkelijk’ noemt.

Youri Mulder vindt het een vreemd verhaal: “Als hij zegt dat hij niet beschikbaar is, dan kun je er toch vanuit gaan dat het dan niet kan?”, aldus de oud-voetballer. Van Gelder reageert: “Nee, want hij is niet beschikbaar omdat hij ergens in vaste dienst is.” Mulder omschrijft het als een ‘taaldingetje’. “Nee, dat is geen taaldingetje”, zegt Van Gelder. De presentator meldt dat Bosz niet de vraag heeft gekregen of hij bondscoach wilde worden “Dus dan hadden ze moeten doorvragen: dus je bent niet beschikbaar, maar je zou het wel willen?. Dan had hij toch ook kunnen zeggen: ik ben niet beschikbaar, maar ik zou het wel willen. Wat is dat nou?”, reageert Mulder.

Naar verwachting wordt Frank de Boer de nieuwe bondscoach. De clubloze trainer is in gesprek met de KNVB en volgens Van Gelder wordt hij komende week gepresenteerd. “Ik vind dat ze met Frank de Boer de makkelijkste weg hebben bewandeld. Hij is de enige die vrij is. Louis van Gaal hebben ze niet gevraagd om de reden dat hij misschien te lastig is.” Gullit zegt dat hij andere verhalen hoort. “Dat is niet waar wat jij zegt. Ik hoor ook dat ze Henk ten Cate wilden hebben.”