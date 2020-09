Perez ziet sensationele goal: ‘Hij is óf een houten klaas, óf hij is Romário’

Kenneth Perez is zondagavond in het televisieprogramma Dit was het Weekend van FOX Sports enthousiast over het doelpunt dat Henk Veerman zaterdag maakte voor sc Heerenveen in de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard (1-3). De lange aanvaller scoorde in de eerste helft na een technisch hoogstandje en is volgens Perez een verwonderlijke speler.

Nadat Heerenveen in het eerste halfuur al een 0-2 voorsprong had genomen, tekende Veerman in de 34ste minuut voor de 0-3. De 1 meter 99 lange centrumspits werd in de zestien met de rug naar het doel toe bediend door Arjen van der Heide, waarna hij de bal afkapte met rechts en verwoestend met links raak schoot. "Het is echt een prachtige goal", oordeelt Perez.

De Deense analist benadrukt de moeilijkheidsgraad van het doelpunt, vooral in technisch opzicht. "Dat is het grappige aan Henk Veerman: hij is óf een houten klaas, óf hij is Romário", verwijst Perez naar de Braziliaanse balvirtuoos die in de jaren negentig onder meer furore maakte bij PSV en Barcelona. "Het is echt een goal waarvan je denkt: wauw."

Perez benadrukt wel dat Veerman regelmatig technische hoogstandjes afwisselt met knullige momenten. "Vorige week (tegen Willem II, red.) was het echt kommer en kwel, want toen ging hij alleen op de keeper af en viel de bal weer van zijn voet af. Hij is echt óf een houten klaas, óf hij is Romário." Perez vergelijkt Veerman ‘heel erg’ met Gerald Sibon, oud-spits van onder meer Heerenveen en PSV. "Ik vond Sibon wel een tikkeltje beter in zijn totaliteit, maar hij kon ook met zijn lange lijf uit het niets iets supertechnisch doen. Henk Veerman kan dat ook", legt Perez uit.