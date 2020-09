Van Basten trekt snoeiharde conclusie over niveau van Ajax en Feyenoord

Feyenoord heeft zondag geen goede indruk achtergelaten op Marco van Basten. De ploeg van Dick Advocaat kwam in eigen huis niet voorbij FC Twente (1-1); in grote gedeelten van de wedstrijd stichtte Feyenoord weinig gevaar, maar in de blessuretijd volgde wel een stortvloed aan kansen. Desondanks hield FC Twente stand. Van Basten zag dat Ajax later op de middag met 3-0 won van RKC Waalwijk en merkt dat het verschil tussen de topclubs levensgroot is.

"Ik keek eerst naar Feyenoord en daarna naar Ajax. Een andere wereld", stelt de analist zondagavond bij Rondo. "Niet één speler van Feyenoord mag bij Ajax meedoen. Ik vind het jammer, want ik vind de competitie leuker als het verschil kleiner is. Maar het is zo’n groot verschil. Het lijken wel amateurs en professionals." Ruud Gullit merkt op dat de spelers van Feyenoord 'elkaar gewoon niet konden vinden.' "Ze konden geen twee à drie passes achter elkaar versturen. En alsnog hadden ze die wedstrijd moeten winnen, met die kansen op het einde. Ongelooflijk."

Het is volgens Van Basten vreemd dat Feyenoord er pas in de allerlaatste minuten in slaagde om FC Twente het vuur na een de schenen te leggen. Er kwamen grote kansen voor Berghuis en Luciano Narsingh. "Als de noodzaak er écht is, kan je in vijf minuten vier kansen creëren. Dat zie je ook bij PSV", doelt hij op de wijze waarop PSV zich ontdeed van FC Emmen: de ploeg van Roger Schmidt maakte in de blessuretijd de 2-1. "Wat mis je dan in de mentaliteit in die negentig minuten? Dat is toch vreemd? Wanneer komt het besef vanaf minuut één? Dat is het verschil met een topclub."

Het enige doelpunt van Feyenoord kwam van Berghuis. De aanvoerder miste in de eerste helft een strafschop, maar mocht opnieuw aanleggen omdat doelman Joël Drommel te vroeg van zijn lijn kwam. In tweede instantie was Berghuis wel succesvol. Na afloop uitte de buitenspeler zijn onvrede over het 'slechte' spel van zijn ploeg. "Slechte veldbezetting, laag tempo, weinig initiatief. Dat is niet iets heel erg nieuws", zei Berghuis. Jack van Gelder ziet de uitspraken als voorbode van een mogelijk vertrek van de smaakmaker. "Ik heb het idee dat hij op 5 oktober niet meer bij Feyenoord speelt. Als je je zo uit, heb je het toch een beetje over ‘wij’ en ‘ik’", aldus de presentator. Van Basten: "Als hij ook nog weggaat bij Feyenoord, blijft er wel heel weinig over."