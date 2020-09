Davy Klaassen krijgt plek in 38-koppige voorselectie van Oranje

Interim-bondscoach Dwight Lodeweges heeft een voorlopige Oranje-selectie van 38 spelers bekendgemaakt voor de oefenwedstrijd tegen Mexico en de Nations League-duels met Bosnië en Herzegovina en Italië. Vergeleken met de laatste selectie van eind augustus zijn Steven Berghuis, Timothy Fosu-Mensah, Donyell Malen, Pablo Rosario, Javairô Dilrosun en Davy Klaassen toegevoegd. De definitieve selectie wordt op 2 oktober bekendgemaakt.

Met name de naam van Klaassen in de voorselectie is opvallend. De middenvelder van Werder Bremen raakte na zijn transfer van Ajax naar Everton uit beeld. In Engeland belandde hij op een zijspoor, waarna hij zijn carrière nieuw leven heeft weten in te blazen bij Werder Bremen. Dilrosun debuteerde onder de vertrokken bondscoach Ronald Koeman en is ook nu weer in beeld, net als Manchester United-verdediger Timothy Fosu-Mensah.

Pablo Rosario debuteerde onder Koeman en kreeg daarna te maken met een terugval. Onder trainer Roger Schmidt heeft hij de lijn omhoog gezet, met een plek in de voorselectie als gevolg. Donyell Malen is volledig hersteld van een zware knieblessure en mag zich mogelijk ook weer gaan melden bij het Nederlands elftal. Daley Blind en Steven Berghuis ontbraken in de vorige interlandperiode vanwege fysieke klachten. Beide spelers zijn weer hersteld en maken kans op een plek in de definitieve selectie.

De voorselectie bestaat uit de volgende 38 spelers:

Keepers: Jasper Cillessen (Valencia), Marco Bizot (AZ), Tim Krul (Norwich City), Jeroen Zoet (Spezia)

Verdediging: Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (PSV), Timothy Fosu-Mensah (Manchester United), Perr Schuurs (Ajax), Hans Hateboer (Atalanta), Kenny Tete (Fulham), Joël Veltman (Brighton & Hove Albion), Stefan de Vrij (Internazionale), Owen Wijndal (AZ).

Middenveld: Donny van de Beek (Manchester United), Leroy Fer (Feyenoord), Mohamed Ihattaren (PSV), Frenkie de Jong (Barcelona), Davy Klaassen (Werder Bremen), Teun Koopmeiners (AZ), Davy Pröpper (Brighton & Hove Albion), Marten de Roon (Atalanta), Pablo Rosario (PSV), Kevin Strootman (Olympique Marseille), Tonny Vilhena (Krasnodar), Georginio Wijnaldum (Liverpool).

Aanval: Ryan Babel (Galatasaray), Steven Berghuis (Feyenoord), Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur), Myron Boadu (AZ), Memphis Depay (Olympique Lyon), Javairô Dilrosun (Hertha BSC), Luuk de Jong (Sevilla), Donyell Malen (PSV), Quincy Promes (Ajax), Calvin Stengs (AZ), Wout Weghorst (VfL Wolfsburg).

Snel meer.