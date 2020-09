Toptransfer naar Premier League gaat Barcelona 7,5 miljoen euro opleveren

Barcelona lijkt binnenkort een zeer fraai bedrag bij te kunnen schrijven. Marlon Santos da Silva Barbosa, beter bekend onder zijn voetbalnaam Marlon, staat namelijk op punt Sassuolo te verlaten voor Fulham. Volgens Sky Italia zal de Engelse club de helft van de transfersom van vermoedelijk vijftien miljoen euro naar Barcelona overmaken. Voor Fulham wordt het de duurste transfer deze transferperiode.

Barcelona verkocht Marlon twee jaar geleden namelijk voor zes miljoen euro aan Sassuolo en bedong destijds dat de club bij een eventuele transfer in de toekomst nog eens vijftig procent van de opbrengsten zou toucheren, indien de Braziliaanse verdediger minder dan vijftig wedstrijden zou spelen voor de Serie A-club. Marlon staat na twee seizoenen op 41 optredens voor Sassuolo, waardoor een eventuele transfer in deze transferperiode Barcelona een fraaie bonus zou opleveren.

In de Italiaanse media wordt gerept over een bod van 15 miljoen euro van Fulham op Marlon, wat Barcelona dus 7,5 miljoen euro zou opleveren. Sassuolo begint het nieuwe Serie A-seizoen vanavond met een thuiswedstrijd tegen Cagliari, maar Marlon is door trainer Roberto De Zerbi op de reservebank geposteerd, vermoedelijk in afwachting van een transfer naar Fulham.

Barcelona pikte Marlon drie jaar geleden voor ongeveer vijf miljoen euro op bij Fluminense, maar beleefde uiteindelijk maar weinig plezier aan de Braziliaan. Hij speelde slechts drie wedstrijden in de hoofdmacht van de Catalanen en werd tussentijds verhuurd aan OGC Nice, alvorens hij in de zomer van 2018 naar Sassuolo verkaste.