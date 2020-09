Kenneth Perez kraakt VAR af na afgekeurd doelpunt Zakaria Labyad

Kenneth Perez heeft geen goed woord over voor de VAR bij de wedstrijd tussen Ajax en RKC Waalwijk. De Deense analist vindt het onbegrijpelijk dat een doelpunt van de Amsterdammers werd afgekeurd in de eerste helft na ingrijpen van de videoscheidsrechter Martin Pérez.

Ajax leek in de eerste helft op een 2-0 voorsprong te komen door Zakaria Labyad, die scoorde op aangeven van Antony. Terwijl RKC zich opmaakte voor de aftrap werd scheidsrechter Bas Nijhuis geadviseerd om naar het scherm langs het veld te gaan. Reden voor het ingrijpen van de VAR was een moment vlak voor het doelpunt, waarbij Lisandro Martínez de bal veroverde. Nijhuis zag in eerste instantie geen overtreding in de actie van de Argentijn jegens James Efmorfidis. Na het zien van de beelden besloot de arbiter het doelpunt af te keuren en RKC een vrije trap toe te kennen.

“Betutteling, dat is een beetje wat de VAR is geworden”, reageert Perez bij FOX Sports. “Je moet ingrijpen als het echt duidelijk is. Bij élk duel en élk doelpunt kun je wel iets vinden waarvan je misschien kan zeggen: mwah, dat is misschien toch wel een overtreding. Dat zag je bij Berghuis vandaag ook, bij die goal van FC Twente. Je kan iemand hebben die zegt: hij zit een beetje aan hem, dus keur die goal maar af. De VAR, blijf alsjeblieft ook een beetje weg.” Perez vindt dat de videoscheidsrechter zich wat minder met het spel zou moeten bemoeien. “Dit gebeurt in elke wedstrijd en je wordt er helemaal lijp van.”

Collega-analist Hedwiges Maduro is het eens met Perez en vindt dat de VAR juist wel had moeten ingrijpen bij een vermeende handsbal van Melle Meulensteen. Bij een doelpoging van Ajax hield hij de bal met zijn uit het doel, maar de arbitrage vond het niet genoeg voor een strafschop. “Ik vind van wel, anders is het gewoon een goal. Hij heeft zijn handen wel achter zijn lichaam. Maar het is moeilijk”, besluit de oud-Ajacied.