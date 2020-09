Ten Hag komt met opvallende reactie op gerucht over Eran Zahavi

Ajax heeft geen serieuze interesse in Eran Zahavi gehad, zo verzekert trainer Erik ten Hag. Voor de camera van FOX Sports geeft Ten Hag zondagmiddag aan dat Zahavi weliswaar is aangeboden in Amsterdam, maar dat Ajax niet inging op de mogelijkheid om de spits over te nemen van Guangzhou R&F. Eerder op de zondag werd hij gepresenteerd als de nieuwste aanwinst van PSV.

Met zijn uitspraak ontkracht Ten Hag eerdere berichtgeving van Voetbal International en het Eindhovens Dagblad. Kort na de officiële bekendmaking van zijn naar PSV, beweerden het weekblad en de regionale krant dat Ajax de transfer van Zahavi naar Eindhoven op het laatste moment wilde verhinderen. Directeur voetbalzaken Marc Overmars zou een 'ultieme poging' hebben gedaan voor de 33-jarige goalgetter uit Israël.

"Het is andersom", reageert Ten Hag vlak voor het duel met RKC Waalwijk op de suggestie dat Ajax zich meldde voor de spits. "Hij is bij ons neergelegd door zijn agenten. We hebben het bekeken en uiteindelijk niet gedaan." Wanneer verslaggever Milan van Dongen van FOX Sports ter bevestiging vraagt of Ajax dus inderdaad géén poging heeft ondernemen, reageert de trainer: "Nogmaals: zijn agenten hebben deze speler bij ons neergelegd."

Ten Hag beaamt tot slot dat Ajax al genoeg spitsen in de selectie heeft, met onder meer Dusan Tadic, Lassina Traoré en Klaas-Jan Huntelaar die zich op die positie thuis voelen. In het thuisduel met RKC opteert hij voor Zakaria Labyad centraal in de voorhoede. Clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf stelt in een tweet dan ook dat Ajax niet op zoek is naar aanvallers, maar naar verdedigers.