Willem II overrompelt Heracles Almelo in slechts zeven minuten tijd

Willem II heeft de eerste punten van het seizoen binnen. Het team van Adrie Koster was zondag met 4-0 te sterk voor Heracles Almelo, ondanks een doelpuntloze tussenstand in de rust. De Tilburgers kenden zodoende een goede generale richting het Europa League-duel van komende donderdag tegen Rangers FC. Bij Heracles ontbrak Silvester van der Water, die zich zaterdagavond had afgemeld bij Frank Wormuth.

De eerste helft in Tilburg was bijzonder matig. Het was misschien wel veelzeggend dat er niet vier minuten extra tijd bijkwamen, zoals de vierde official aanvankelijk had aangegeven, maar slechts één. Willem II kreeg genoeg corners in de eerste 45 minuten, maar telkens leverde het de Tilburgers geen kans op. De beste kansen waren zelfs voor Heracles. Zo schoot Sebastien Holmen tegen Jordens Peters op en ging de bal maar net naast zijn eigen doel. Een inzet van Robbin Pröpper ging recht op Robbin Ruiter af.

De tweede helft was amper begonnen of hij was al fraaier dan het eerste bedrijf in zijn geheel. Vangelis Pavlidis kreeg de bal van Trésor Ndayishimiye en krulde de bal vanaf de rand van het zestienmetergebied fraai in het doel. Vier minuten later was het opnieuw raak. Janis Blaswich keerde een nieuwe inzet van Pavlidis, maar had geen antwoord op de rebound van Görkem Saglam. John Yeboah, in de rust ingevallen voor Ché Nunnely, kreeg drie minuten later een vrije doortocht en schoot beheerst de 3-0 binnen.

Wormuth koos ervoor om liefst vier wissels toe te passen, maar dat sorteerde geen effect. Heracles bleef slecht verdedigen tegenover het fraaie voetbal van Willem II, dat echter verzuimde om de scoren flink ruimer op te laten lopen. Zo schoot Sagram op de lat en liet Pavlidis een goede kans onbenut. Zes minuten voor tijd maakte de Griek alsnog zijn tweede van de middag: via Ndayishimiye en Yenoah kwam de bal terecht bij Pavlidis, die niet twijfelde en de 4-0 maakte.