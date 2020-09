Steven Berghuis held én schlemiel bij puntenmorsend Feyenoord

Feyenoord heeft de goede seizoensstart tegen PEC Zwolle (0-2) van vorige week geen vervolg kunnen geven. Het elftal van trainer Dick Advocaat kwam in de eigen Kuip niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen FC Twente. De van een schorsing teruggekeerde Eric Botteghin moest al voor rust worden gewisseld vanwege een blessure. Steven Berghuis zag een strafschop worden gekeerd, al was de aanvaller even later alsnog trefzeker vanaf elf meter.

De start van Feyenoord was overigens dramatisch. Vaclav Cerny stond in de tweede minuut aan het einde van een vlotlopende aanval van FC Twente en de aanvaller faalde niet in kansrijke positie: 0-1. Pas halverwege de eerste helft leek de thuisploeg te zijn bekomen van de zeer slechte openingsfase. Na 27 minuten resulteerde een en ander in een strafschop, na een overtreding op Lutsharel Geertruida. De inzet vanalf elf meter werd echter gestopt door doelman Joël Drommel. Berghuis werd echter kort daarna onderuitgehaald, waardoor arbiter Pol van Boekel opnieuw naar de stip wees. Ditmaal wist Berghuis het buitenkansje wél te verzilveren.

Luttele minuten voor het rustsignaal ging Botteghin opeens naar de grond, al is de ernst van de blessure nog niet bekend. De centrumverdediger werd vervangen door Bart Nieuwkoop en Geertruida schoof door naar de rechtsbackpositie. Ook na rust had Feyenoord een overwicht, met onder meer een kans voor Linssen. Zijn inzet vloog echter over het doel heen. FC Twente was in de persoon van Queensy Menig gevaarlijk op de counter. Bijlow was echter alert en hield het doel van Feyenoord schoon in de tweede helft.

Advocaat greep een kwartier voor tijd in en bracht João Teixeira, die zijn Eredivisie-debuut maakte, en Robert Bozenik binnen de lijnen. Nicolai Jörgensen en Orkun Kökcü gingen naar de kant. Tien minuten daarvoor was Luciano Narsingh ook al in het veld gebracht. Berghuis had Feyenoord ver in blessuretijd naar de winst kunnen schieten. Eerst kon hij een voorzet vanaf rechts niet binnenwerken en bij de tweede kans ging de bal naast het doel van Drommel. Kort daarna schoot Narsingh in kansrijke positie over. Van Boekel liet bijna zeven minuten doorspelen, maar een winnaar kwam er niet meer.