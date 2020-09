NAC wil ‘serieus geld’ zien van Barcelona: ‘Ik gun hem een transfer’

NAC Breda verzet zich vooralsnog tegen een terugkeer van Roger Riera naar Barcelona. De centrumverdediger, opgeleid door de Spaanse topclub, is in beeld als versterking voor het tweede elftal, maar de onderhandelingen verlopen zeer moeizaam. De 25-jarige Riera zal hoogstwaarschijnlijk maandagavond uit tegen Jong FC Utrecht gewoon spelen, omdat het eerste voorstel de nodige wenkbrauwen deed fronzen in Breda.

“Barcelona heeft zich bij ons gemeld en wil één of twee talenten ruilen tegen Riera. Wat hebben wij daaraan als NAC?”, vraagt trainer Maurice Steijn zich zondag openlijk af in gesprek met BN DeStem. “Riera is een ervaren basisspeler. Dat doen we dus niet.” Volgens het regionale dagblad wil NAC ‘serieus geld’ zien voor het nog een jaar doorlopende contract van Riera.

“Als Barcelona hem wil hebben, moet ze echt met iets anders over de brug komen”, benadrukt Steijn. “Anders gaat het verhaal niet door. Ik gun Riera de overstap zeker. Alleen moet Barcelona wel met een andere constructie komen.” Het vertrek van Jan Paul Van Hecke en de blessure van Nacho Monsalve zorgen al voor hoofdbrekens bij Steijn. “Riera is belangrijk voor ons en we willen hem niet laten gaan. Of Barcelona moet genoeg geld bieden waardoor wij ons kunnen versterken achterin.”

Riera werd vorig jaar transfervrij ingelijfd door NAC voor twee seizoenen met een optie voor een extra jaar. Voordat hij zich aansloot bij NAC was hij actief bij Villarreal, Celta de Vigo, Nottingham Forest en Barcelona. Riera maakte vanaf zijn tiende tot zijn negentiende deel uit van de jeugdopleiding van Barcelona. Als aanvoerder van de Onder-19 van de topclub veroverde hij in 2013/14 de eerste editie van de UEFA Youth League.