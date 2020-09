Ajax zonder Ryan Gravenberch; Ten Hag krijgt speciaal verzoek van Dest

Ajax begint vanmiddag vanaf 16.45 uur met Lisandro Martínez en Mohammed Kudus aan de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk. Martínez vervangt de geschorste Nicolás Tagliafico op de linksbackpositie, terwijl Kudus op het middenveld in plaats van Ryan Gravenberch speelt. Aanvankelijk was onduidelijk waarom Gravenberch ontbreekt in de wedstrijdselectie van trainer Erik ten Hag, maar Ajax heeft inmiddels laten weten dat de jonge middenvelder niet wedstrijdfit is. Verder kiest Ten Hag voor dezelfde namen kiest die vorige week met 0-1 wonnen van Sparta Rotterdam.

Tagliafico is vanmiddag geschorst, nadat hij vorige week tegen Sparta al in de eerste helft een rode kaart kreeg. Verder kiest Ten Hag op de rechtsbackpositie opnieuw voor Noussair Mazraoui; Sergiño Dest zit op de reservebank en komt, met het oog op een transfer naar Bayern München, op eigen verzoek alleen in actie in geval van nood, meldt De Telegraaf.

Voorin kiest Ten Hag weer voor Dusan Tadic, Antony en Zakaria Labyad, waarbij laatstgenoemde vanuit de punt zal starten. Antony groeide tegen Sparta uit tot matchwinner met een schot van afstand.

Opstelling van Ajax: Onana; Mazraoui, Schuurs, Blind, Martínez; Álvarez, Kudus; Antony, Promes, Tadic; Labyad.

Opstelling RKC Waalwijk: Lamprou; Bakari, Touba, Meulensteen, Wouters; Olsak, Anita, Tahiri; Efmorfidis, Stokkers, Daneels.