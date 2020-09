PSG overtuigt eindelijk dankzij Di Maria en Mbappé; Bakker maakt indruk

Paris Saint-Germain heeft voor het eerst dit seizoen een ruime overwinning geboekt. Na twee nederlagen en een zege in extremis in de eerste drie speeldagen van de Ligue 1 was het team van Thomas Tuchel zondagmiddag met 0-3 te sterk voor OGC Nice, waar Kasper Dolberg ontbrak vanwege het coronavirus. Kylian Mbappé maakte juist zijn rentree en tekende vanaf elf meter voor de openingstreffer. Ángel Di Maria was met een doelpunt en een assist bij de overige twee treffers van de Parijzenaars betrokken. Mitchell Bakker verscheen aan het startsignaal

Vier dagen na de 1-0 zege op FC Metz, dat in de blessuretijd een tegengoal van Julian Draxler om de oren kreeg, had PSG voor het eerst dit seizoen geen moeite om een wedstrijd naar zijn hand te zetten. Er moest echter een strafschop aan te pas komen om het duel zeven minuten voor de onderbreking uit evenwicht te brengen. Na een duidelijke overtreding van Khéphren Thuram op Mbappé in het strafschopgebied ging de aanvaller zelf achter de bal staan en stuurde hij Walter Benitez vanaf elf meter de verkeerde hoek in: 0-1.

In de minuten tot de rust ging het duel op en neer, met een goede redding van Keylor Navas op Rony Lopes en een van richting veranderde inzet van Ander Herrera op de paal. In de extra tijd verscheen de 0-2 op het scorebord. Mbappé stoomde vanaf links op richting het strafschopgebied, had geen oog voor vier verdedigers en schoot op doel. Benitez keerde zijn inzet, maar de rebound was een prooi voor Di Maria.

Benitez en Navas kregen in de tweede helft de gelegenheid om hun kwaliteiten te tonen. Met name de redding van Navas op een inzet van Youcef Atal in de bovenhoek mocht er zijn, terwijl Benitez voorkwam dat Mauro Icardi kon scoren. Een inzet van de Argentijn even later op de lat was een voorbode van de 0-3 in de 66e minuut. Na een heerlijke vrije trap van Di Maria raakte Marquinhos de bal net voldoende aan om te kunnen scoren. Een kwartier voor tijd leek Mbappé opnieuw een doelpunt te hebben gemaakt, maar de scheidsrechter en de VAR constateerden buitenspel van Julian Draxler.

Mbappé en Di Maria werden niet veel later naar de kant gehaald en vervangen door Bandiougou Fadiga en Pablo Sarabia. Bakker maakte een goede indruk op de commentatoren van de wedstrijd in de Allianz Rivièra, al ging hij iets te roekeloos een duel met Dan Ndoye aan en kreeg hij een terechte gele kaart. Navas was in de slotfase ook attent bij pogingen van Evann Guessand en Amine Gouiri en zodoende blijft Nice steken op negentien thuisduels op rij in de Ligue 1 met minimaal één doelpunt. PSG speelt over een week uit bij Stade Reims.