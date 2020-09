Tubantia: Droomtransfer Weghorst wordt mogelijk snel werkelijkheid

Wout Weghorst staat in de serieuze belangstelling van Tottenham Hotspur, zo verzekert Tubantia zondagmiddag. Volgens het regionale dagblad is de Engelse club op zoek naar een nieuwe spits en zou de Nederlandse aanvaller van VfL Wolfsburg ‘deze week zomaar speler kunnen worden van Tottenham Hotspur’. Weghorst is afkomstig uit de omgeving van Twente, hetgeen mogelijk verklaart waarom Tubantia als eerste melding maakt van de belangstelling van de Londenaren.

Weghorst heeft er nooit een geheim van gemaakt ooit in Engeland te willen spelen. De spits maakte twee jaar geleden voor ongeveer 10,5 miljoen de overstap van AZ naar Wolfsburg en bewees de afgelopen twee seizoenen prima mee te kunnen op een hoger niveau: in 66 Bundesliga-wedstrijden wist hij 33 doelpunten te maken en 10 assists te geven.

Weghorst werd in een eerder stadium door BILD al in verband gebracht met een transfer naar Arsenal, maar de interesse van the Gunners kwam nooit serieus van de grond. Mogelijk kan de 28-jarige spits zijn loopbaan echter alsnog voortzetten in Londen, nu Tottenham Hotspur zijn oog heeft laten vallen op hem,.

The Spurs versterkten zich eerder deze zomer al met Joe Hart, Matt Doherty, Sergio Reguilón, Pierre-Emile Höjbjerg en Gareth Bale, maar achter aanvalsleider Harry Kane is de spoeling dun. De club van manager José Mourinho werd recentelijk ook gelinkt aan Bas Dost, maar Kicker verzekerde eerder deze week dat hij liever bij Eintracht Frankfurt blijft. Weghorst heeft nog een contract tot de zomer van 2023 bij Wolfsburg.