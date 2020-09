Son en Kane schrijven geschiedenis tijdens veegpartij van Tottenham

Tottenham Hotspur heeft zich zondagmiddag gerevancheerd voor de nederlaag op de openingsdag van de Premier League tegen Everton (0-1). De formatie van manager José Mourinho won met maar liefst 2-5 van Southampton. Heung-Min Son vertolkte een absolute hoofdrol bij de bezoekers uit Noord-Londen door met vier treffers bijna de gehele productie van the Spurs voor zijn rekening te nemen. Harry Kane zorgde voor alle assists op dezelfde doelpuntenmaker, iets dat nog niet eerder is gebeurd in de geschiedenis van de Premier League.

Bij Tottenham waren recente aanwinsten Gareth Bale en Sergio Reguilón nog niet aanwezig. Steven Bergwijn begon net als tegen Everton op de reservebank. De start van de bezoekers was alleraardigst, met een doelpunt van Harry Kane als resultaat. De treffer van de Engelse spits werd op advies van de VAR echter geannuleerd. Kane stond namelijk in buitenspelpositie. Na een kwartier spelen overkwam Southampton hetzelfde toen Danny Ings een doelpunt zag worden afgekeurd. Ditmaal werd er ingegrepen vanwege een handsbal.

Diezelfde Ings nam in de 32ste minuut sportieve wraak door alsnog de 1-0 aan te tekenen. De euforie bij de thuisclub was van korte duur, want Son zorgde in de slotminuut van de eerste helft voor de gelijkmaker namens Tottenham. Na twee minuten na rust bracht Son het elftal van Mourinho op voorsprong, wederom op aangeven van Kane. In het restant van de tweede helft had Tottenham geen kind meer aan het kwetsbare Southampton. Na 64 minuten werd Son in de diepte aangespeeld door Kane en eerstgenoemde was wederom trefzeker in kansrijke positie. Een kwartier voor tijd zorgde een geslaagde combinatie tussen Kane en Son voor de 1-4 van het ontketende Tottenham. Kane beloonde zijn sublieme optreden in de 82ste minuut met het vijfde doelpunt van the Spurs.

Southampton zorgde in de 89ste minuut voor het slotakkoord, al was het doelpunt van Ings slechts voor de statistieken. De VAR constateerde een handsbal in het strafschopgebied van Tottenham en de bal ging derhalve op de stip. Ings maakte vervolgens geen fout vanaf elf meter. Bergwijn was overigens enkele minuten daarvoor in het veld gekomen voor Kane, die de complimenten in ontvangst nam van Mourinho.