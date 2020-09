Kolderiek eigen doelpunt beslist wedstrijd tussen ADO en Groningen

FC Groningen heeft zich zondag hersteld van de nederlaag in de openingswedstrijd tegen PSV (1-3). Het team van Danny Buijs, met Ajdin Hrustic op de plaats van de geblesseerde Arjen Robben, was dankzij een eigen goal van Shaquille Pinas met 0-1 te sterk voor ADO Den Haag. De Haagse club heeft na twee speeldagen nog nul punten en heeft voor het eerst sinds mei 1982 vier thuisduels op rij niet gescoord; destijds waren het vijf wedstrijden.

In een rommelige beginfase waren beide ploegen duidelijk zoekende en was het tempo laag. Na dik tien minuten kwam de eerste serieuze doelpoging van FC Groningen. Mohamed El Hankouri kapte naar binnen en probeerde de bal in de verre hoek te schieten, maar de bal ging net langs de verkeerde kant van de paal. Terwijl de ploeg van Buijs het tempo opschroefde, ging ADO steeds meer naar achteren leunen en een ongelukkig moment leidde na dik twintig minuten spelen de openingsgoal in. Na een voorzet van Bart van Hintum vanaf de linkerkant werkte Pinas de bal uiterst ongelukkig van dichtbij in zijn eigen doel: 0-1.

Een heerlijke uithaal van Azor Matusiwa na een half uur spelen betekende bijna de 0-2: het schot ging maar net langs de paal. ADO bleef met weinig overtuiging spelen, loste geen enkel schot op doel en mocht zich gelukkig prijzen dat de bezoekers niet een tweede doelpunt maakten. Zo kopte Jörgen Strand Larsen uit een korte corner op doelman Luuk Koopmans. Vlak voor de pauze kreeg ADO toch een goede mogelijkheid om op gelijke hoogte te komen. Na een overtreding op Vicente Besuijen vlak voor het strafschopgebied schoot Dante Rigo de bal uit een vrije trap een meter naast het doel van Sergio Padt.

ADO hoopte de achterstand na rust weg te poetsen, maar het team van Aleksander Rankovic kwam vorige week tegen Heracles Almelo (2-0 verlies) slechts één poging op doel en maakte zondag geen enkel moment de indruk te kunnen scoren. Danny Makkelie spaarde Michiel Kramer al vroeg in de tweede helft door een charge op de kuit van Ko Itakura met geel te bestraffen. Ilay Elmkies, in de rust in het veld gekomen voor Andrei Ratiu, was een van de betere spelers van ADO in de tweede helft, maar hij moest na twintig minuten al geblesseerd naar de kant.

FC Groningen had het aan zichzelf te wijten dat het tot de laatste seconden bij de les moest blijven. Koopmans keerde op katachtige wijze een kopbal van Ramon Pascal Lundqvist richting de verre hoek en niet veel later kregen de noorderlingen opnieuw een grote kans. Tomas Suslov had een vrije doortocht richting Koopmans en legde de bal af op Lundqvist, maar de sprintende Milan van Ewijk voorkwam een tegengoal. In de extra tijd faalde Suslov oog in oog met Koopmans. Omdat de bal ook niet goed viel voor ADO, dat nul keer op doel schoot en slechts veertig procent balbezit had, eindigde het duel in 0-1.