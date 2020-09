Barcelona blijft hopen op deal met Ajax en maakt alvast ruimte in selectie

Nélson Semedo is op weg naar de uitgang bij Barcelona. De Italiaanse transferexpert Fabrizio Romano meldt zondag dat Wolverhampton Wanderers 'één stap verwijderd' is van het aantrekken van de rechtsback. Volgens hem heeft de Engelse club zaterdag een nieuw bod neergelegd in het Camp Nou, een bod dat Barcelona bereid is om te accepteren. Volgens Mundo Deportivo ligt het transferbedrag voor Semedo rond de veertig miljoen euro.

Romano meldt voorts dat de gesprekken tussen beide clubs in volle gang zijn. De verwachting is dat Semedo op korte termijn tot een persoonlijk akkoord komt met Wolverhampton Wandererers, dat ook al Ki-Jana Hoever overnam van Liverpool. De officiële presentatie van de Portugese vleugelverdediger laat ook niet meer lang op zich wachten, zo klinkt het. Semedo hoeft onder Ronald Koeman niet te rekenen op een basisplaats bij Barcelona, waar Sergi Roberto in de voorbereiding op het nieuwe seizoen de voorkeur krijgt op de rechtsbackpositie. Romano schrijft tevens op Twitter dat Arturo Vidal bijna rond is met Internazionale over een transfer.

De positie van rechtsback is al enige tijd een punt van zorg voor Koeman. The Athletic meldde zaterdag dat Norwich City tot tweemaal toe een bod op Max Aarons heeft geweigerd. Het meest recente bod lag op 22 miljoen euro, maar the Canaries verlangen meer voor de rechtsback. Naar verluidt schakelt Barcelona door naar Sergiño Dest, al lijkt Bayern München momenteel de beste papieren te hebben om de international van de Verenigde Staten over te nemen van Ajax. Onlangs werd ook Arsenal-verdediger Héctor Bellerin al genoemd als mogelijke aanwinst.

Barcelona neemt sowieso afscheid van Moussa Wagué. De rechtsback uit Senegal maakt de tijdelijke overstap naar PAOK Saloniki, zo weet RAC1 zondag te melden op basis van bronnen bij de Catalaanse grootmacht. In het huurcontract met de topclub uit Griekenland is overigens geen koopoptie opgenomen. Het contract van Wagué in Barcelona loopt nog drie jaar door.