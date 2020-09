Silvester van der Water meldt zich af bij Heracles: ‘Dit is niet respectvol'

Silvester van der Water heeft mogelijk zijn laatste wedstrijd voor Heracles Almelo reeds gespeeld. De club uit Almelo maakt zondagmiddag bekend dat de buitenspeler ‘zich heeft afgemeld’ voor de uitwedstrijd tegen Willem II. Het is onduidelijk wat precies de reden is, al is de kans groot dat het transfergerelateerd is. Luca de la Torre is de vervanger van Van der Water in de basisopstelling van de Heraclieden.

"Om 20:38 uur gisteravond stuurde hij: 'Frank, ik ben er morgen niet bij'", vertelde Frank Wormuth voor aanvang van de wedstrijd. "Dat is het laatste levensteken van hem." Na afloop van de wedstrijd tegen Willem II zal technisch manager Tim Gilissen een reactie geven over de afwezigheid van Van der Water. Hedwiges Maduro vindt het een rare gang van zaken. "Sowieso vind ik het sturen van een appje naar de trainer niet respectvol. Je kan hem gewoon bellen. Stel dat die transfer niet doorgaat, dan heb je een probleem", zei hij in de studio van FOX Sports.

"Ik begrijp hem wel, maar hij moet gewoon beter communiceren." Orlando City SC legde onlangs een bod neer voor Van der Water, maar Heracles voelde er niets voor om de buitenspeler nog voor de start van het nieuwe Eredivisie-seizoen van de hand te doen. Het is onduidelijk of het standpunt inzake de 23-jarige linksbenige vleugelaanvaller is veranderd. Volgens technisch directeur Tim Gilissen was het bedrag dat Orlando City overhad voor Van der Water 'niet interessant genoeg'.

Van der Water, met een contract tot 2021 in Almelo, liet eerder weten open te staan voor een mooie transfer naar een Nederlandse club of het buitenland. "Ik zou het graag willen." De aanvaller was in het eerste competitieduel van Heracles met ADO Den Haag (2-0) meteen van grote waarde. Uit een corner van Van der Water kopte Rai Vloet de 1-0 binnen en daarna nam de buitenspeler zelf de 2-0 voor zijn rekening.

Van der Water is al enige tijd een vaste waarde aan de rechterkant van de Heracles-aanval. De jonge aanvaller staat inmiddels op 11 doelpunten en 5 assists in 40 wedstrijden namens het elftal van trainer Frank Wormuth. Heracles nam eerder al afscheid van Cyriel Dessers, die voor vier seizoenen tekende bij Racing Genk. De verkoop van de Belgische topschutter leverde de club vier miljoen euro op.