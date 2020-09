Eljero Elia onthult geheim over Ajax en Van Basten bij FOX Sports

Yvon Mvogo ging ook zaterdagavond tegen FC Emmen (2-1) flink in de fout. De doelman van PSV liet een terugspeelbal van Philipp Max over zijn voet gaan en kan de bal vervolgens niet meer van de lijn tegenhouden. In Goedemorgen Eredivisie van FOX Sports zet onder meer Willem van Hanegem vraagtekens bij het nut van een meevoetballende keepers en aanvallend ingestelde vleugelverdedigers. Eljero Elia komt gelijk met een voorbeeld uit zijn eigen loopbaan uit de proppen.

"Ik heb het één keer meegemaakt", zo opent de vleugelaanvaller van FC Utrecht zijn relaas. "Ja, niemand weet dit eigenlijk. Ik heb met Marco van Basten gesproken, want ik zou van FC Twente naar Ajax gaan (in 2008, red.) en we hadden het over dit onderwerp. Toen zei Van Basten gelijk: 'Bij mij kom je niet over de middenlijn. Je blijft gewoon linksvoor staan. Laat die rechtsback maar gewoon gaan. van de vier of vijf keer dat die back komt geeft hij een vroege voorzet. Bij balverlies gaat de bal dan gelijk naar jou en je staat één op één met de centrale verdediger van de tegenpartij. Bij de tweede keer gaat die back gelijk terug."

Elia verkoos destijds Hamburger SV uiteindelijk boven Ajax. De loopbaan van de buitenspeler had echter ook anders kunnen verlopen. "Als het allemaal langer had geduurd was ik naar Tottenham Hotspur gegaan", aldus de buitenspeler in Utrechtse dienst. De inmiddels 33-jarige vleugelaanvaller kwam later ook nog uit voor Werder Bremen, Southampton, Feyenoord en Istanbul Basaksehir. Elia keerde onlangs bij FC Utrecht terug in de Eredivisie.