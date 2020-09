Komst Bale lijkt vertrek in te luiden; Bergwijn wederom gepasseerd

De toekomst van Deli Alli bij Tottenham Hotspur is ongewis. De aanvallende middenvelder is door manager José Mourinho namelijk buiten de selectie gehouden voor de uitwedstrijd tegen Southampton van zondagmiddag. Volgens de Daily Mirror zijn de ploeggenoten van Alli verbijsterd over de beslissing van de Portugese coach om de Engelsman te passeren. Steven Bergwijn is overigens door Mourinho opnieuw naar de bank verwezen, net als vorige week tegen Everton (0-1). De vleugelaanvaller had donderdag tegen Lokomotiv Plovdiv (1-2) in de derde kwalitifcatieronde van de Europa League overigens nog wel een basisplaats.

Alli miste donderdag ook al het uitduel van Tottenham Hotspur in Bulgarije. Volgens Mourinho zijn er geen problemen in de werkrelatie met de middenvelder, maar in de Engelse media wordt daar duidelijk anders over gedacht. Men twijfelt over het aanblijven van Alli, ondanks het feit dat hij in Noord-Londen over een doorlopend contract tot medio 2024 beschikt. Voorzitter Daniel Levy is sowieso niet van plan om hem definitief te laten vertrekken, zo klinkt het. Tottenham is aan de andere kant nog wel bezig met versterkingen. De Daly Star meldt zondag dat Jesse Lingard, die bij Manchester United een bijrol vervult, op het lijstje staat van Mourinho. Hij werkte op Old Trafford al samen met de middenvelder.

Mourinho kreeg een kleine tien minuten voor aanvang van de wedstrijd de vraag of Alli geblesseerd is. "Nee, hij is niet geblesseerd", antwoordde de manager in gesprek met BT Sport. "We hebben gewoon qua hoeveelheid spelers een grote selectie die zeer moeilijk te managen is. We hebben te veel spelers voor bepaalde posities en sommige spelers betalen daar de prijs voor."

De Daily Mail denkt dat de komst van Gareth Bale, die op huurbasis de overstap maakte van Real Madrid naar Tottenham, duidelijk in het nadeel is van Alli. De verwachting is echter niet dat de Londense club de middenvelder in de slotfase van de transferperiode nog voor miljoenen weet te verkopen. Wel leeft naar verluidt intern het idee om Alli te verhuren aan een buitenlandse club. Paris Saint-Germain en Internazionale volgen hem al langere tijd. Tottenham wil sowieso niet dat de spelmaker naar een concurrent uit de Premier League vertrekt. Bale en mede-aankoop Sergio Reguilón, eveneens afkomstig van Real, komen overigens nog niet in actie tegen Southampton.

Opstelling Tottenham Hotspur: Lloris, Doherty, Dier, Sanchez, Davies; Hojbjerg, Winks, Ndombele; Lucas, Son, Kane.