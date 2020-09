Feyenoord schuift in de defensie; blessureleed bij FC Twente

Feyenoord start zondag tegen FC Twente met Eric Botteghin in de basis. De verdediger keert terug van een schorsing. Lutsharel Geertruida vulde zijn positie tegen PEC Zwolle in, maar schuift nu door naar de rechtsbackpositie. Wout Brama ontbreekt vanwege een blessure bij FC Twente, waar Ramiz Zerrouki een basisplaats heeft. Kik Pierie zit voor het eerst bij de wedstrijdselectie.

Op de persconferentie liet Dick Advocaat nog niet los of Mark Diemers of Jens Toornstra op het middenveld zou gaan spelen. De keuze is op Diemers gevallen; Toornstra moet net als vorige week weer op de bank plaatsnemen. Feyenoord verloor slechts één van de laatste 25 openingsthuisduels van een Eredivisie-seizoen. Op 11 augustus 2013 was het nota bene FC Twente dat met 1-4 in De Kuip won.

Feyenoord startte het nieuwe seizoen in de Eredivisie vorige week zaterdag met een 0-2 overwinning op PEC Zwolle. Steven Berghuis nam de doelpunten in Overijssel voor zijn rekening. Ook FC Twente stapte diezelfde dag met een 2-0 overwinning van het veld, op eigen bodem. Dankzij treffers van Danilo Pereira en Queensy Menig was het team van Ron Jans een maatje te groot voor Fortuna Sittard.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Botteghin, Senesi, Haps; Fer, Diemers, Kökcü; Berghuis, Jørgensen en Linssen.

Opstelling FC Twente: Drommel; Ebuehi, Pleguezuelo, Schenk, Oosterwolde; Zerrouki, Roemeratoe, Bosch; Cerny, Danilo en Menig.