‘Jesse Lingard kan voor 33 miljoen euro overstap binnen Engelse top maken’

Tottenham Hotspur wil Jesse Lingard verlossen uit zijn uitzichtloze situatie bij Manchester United. De Daily Star weet te melden dat the Spurs 33 miljoen euro overhebben voor de 27-jarige aanvallende middenvelder, die nog tot medio 2021 vastligt op Old Trafford. Lingard komt voorlopig niet voor in de plannen van Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjaer en zat zaterdag niet eens bij de wedstrijdselectie.

Lingard maakte zaterdagmiddag geen deel uit van de wedstrijdselectie van Manchester United tijdens het eerste competitieduel van het seizoen met Crystal Palace, dat met 1-3 verloren ging. De laatste keer dat hij aan de aftrap stond in de Premier League bij the Red Devils was op 1 januari, tijdens de met 2-0 verloren uitwedstrijd tegen Arsenal. In de tussentijd mocht hij nog wel een aantal keer starten in de Europa League en de FA Cup, terwijl Solskjaer Lingard tevens nog een handvol invalbeurten gunde in het slot van de competitie. Met Donny van de Beek arriveerde er deze zomer tevens een concurrent voor Lingard.

De 24-voudig Engels international vroeg onlangs een gesprek aan met Solskjaer en kreeg daarin te horen dat hij niet in de plannen voorkomt. Het was een forse tegenvaller voor Lingard, die tijdens zijn vakantie in Griekenland met een personal trainer aan zijn fitheid werkte en daardoor hoopte terug te keren in de basiself. Volgens de Daily Star heeft de aanvallende middenvelder het gevoel gekregen dat hij toch niet in de plannen voorkomt, ongeacht wat hij doet. Mourinho, die bij Manchester United al samenwerkte met Lingard, zou hem nu willen verlossen uit zijn uitzichtloze situatie op Old Trafford.

Mourinho wil na van Real Madrid overgekomen Gareth Bale en Sergio Reguilón, die zaterdag arriveerden, nog meer aanwinsten verwelkomen bij Tottenham. De Daily Star claimt dat the Spurs een bedrag van 33 miljoen euro willen neertellen voor Lingard. De aanvallende middenvelder werd opgeleid door Manchester United en veroverde na huurperiodes bij Leicester City, Birmingham City, Brighton & Hove Albion en Derby County een plaats in de eerste selectie van the Red Devils. Tot dusver speelde hij 207 wedstrijden voor Manchester United, waarin hij goed was voor 33 doelpunten en 20 assists.