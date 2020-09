‘Ik kan me voorstellen dat die spelers ook voor Ajax interessant zijn’

Myron Boadu, Calvin Stengs en Teun Koopmeiners staan op de lijstjes van verschillende Europese topclubs, zo onthult AZ-scout Arthur Numan zondagochtend in de online talkshow van Voetbal International. Boadu en Stengs worden al enige tijd gevolgd door Ajax en de voormalig linksback van onder meer PSV en het Nederlands elftal snapt wel waarom de aanvallers in trek zijn.

"Dit zijn de grote talenten die bij AZ op een geweldig complex werken", vertelt Numan in gesprek met presentator Kees Jansma. "Het zijn interessante spelers voor de toekomst. De jeugdopleiding staat uitstekend bij AZ, ook de lichtingen die er nog aankomen." Om vervolgens de aandacht te verleggen naar de transfermarkt. "Voor veel spelers is interesse, vanuit het buitenland ook. Alles heeft een prijs, maar dat is niet aan mij. Ik kan me voorstellen dat Boadu en Stengs ook voor Ajax interessant zijn. Veel clubs zijn nu voorzichtiger geworden, het is afwachten wat er nog gebeurt."

Numan benadrukt tevens dat AZ qua transferbedragen niet kan wedijveren met clubs als Ajax en PSV. "Die kunnen miljoenen betalen", verzucht de scout in Alkmaarse dienst. "Wij kijken naar een ander soort markt. We kijken naar jongens met potentie die bij AZ stappen kunnen maken. Nu hebben we Jesper Karlsson van IF Elfsborg gehaald en eerder Hakon Evjen. Topspelers halen is voor ons heel moeilijk, daar wordt zo veel geld voor gevraagd."

De AZ-scout komt gelijk met een passend voorbeeld op de proppen. Ajax legde deze zomer vijftien miljoen euro neer voor de Braziliaanse vleugelaanvaller Antony. "Dat soort bedragen zijn niet haalbaar. Als we wedstrijden zien van jeugdteams brengen we dat in kaart en maken we rapporten, maar soms zien we al bedragen die erg hoog zijn. Wij scouten op potentie. We hebben hier een geweldig trainingscomplex en de spelers moeten zich snel aanpassen aan de speelstijl", zo besluit Numan zijn relaas.