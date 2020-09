Elia onthult aanbod: ‘Een eigen skybox, ik mocht concerten geven in het stadion’

Eljero Elia keerde eerder deze zomer terug op de Nederlandse velden. Onder meer FC Groningen, FC Twente en ADO Den Haag wilden zich graag versterken met de 33-jarige aanvaller, maar zijn keuze viel uiteindelijk op FC Utrecht. In het programma Goedemorgen Eredivisie van FOX Sports vertelt Elia waarom hij niet heeft gekozen voor een terugkeer bij ADO, waar hij zijn debuut in het betaald voetbal maakte.

“Heel goed, heel positief”, vertelt Elia over het gesprek dat hij bij ADO voerde. “Ik heb met Mo (Hamdi, algemeen directeur, red.) gesproken en ze wilden me alles geven wat ze konden. Een deel van de opbrengsten van de seizoenkaarten, bijvoorbeeld. Een eigen skybox, ik mocht bij wijze van spreken concerten geven in het stadion. Als ik evenementen wilde organiseren, zulke kleine dingen. Ze wilden me alle vrijheid geven, ik kon mijn trainerspapieren halen.”

“Jij bent de eerste voetballer die een contract kan tekenen waarin staat dat je concerten mag geven”, reageert Hans Kraay junior. “Ik zeg gewoon de kleine dingen. Ik heb een muzieklabel en in Den Haag kan je evenementen geven, artiesten uitnodigen en een festival organiseren. Daarvoor kon ik het stadion van ADO gebruiken, bij wijze van spreken”, zo verklaart Elia vervolgens het aanbod van ADO.

Presentator Milan van Dongen vraagt zich af waarom Elia het uiteindelijk niet voor ADO gekozen heeft. “Ik ben een voetballer, hè. Ik wil op het veld presteren, ze moeten spelers halen die wat kunnen brengen en waardoor we niet degraderen. Ik was er nog niet aan toe om degradatievoetbal te spelen of in het rechterrijtje te bikkelen. Dat heb ik eerlijk gezegd, Mo begreep me ook. Het werd alleen niet overal gewaardeerd.”

"Ze hebben in ieder geval wel een plan, een koers die ze willen varen. Ik heb samengespeeld met Aleksandar Rankovic (trainer, red.) en Richard Knopper (assistent-trainer, red.), met hen heb ik een goede verstandhouding gehad. Dat is niet de reden geweest dat ik niet naar ADO wilde gaan", besluit de aanvaller, die afgelopen vrijdag als invaller zijn officiële rentree op de Nederlandse velden maakte tijdens het duel tussen VVV-Venlo en FC Utrecht (1-1).