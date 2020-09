Frank de Boer lijkt enige kandidaat voor Oranje met tweede gesprek op komst

Er staat maandag een tweede gesprek tussen de KNVB en Frank de Boer op het programma. Pieter Zwart, hoofdredacteur van Voetbal International, vertelt in de liveshow van het weekblad dat er afgelopen week aanvankelijk een voetbalinhoudelijk gesprek heeft plaatsgevonden en dat beide partijen na een positief onderhoud nu de ‘procedure’ ingaan. Het lijkt erop dat De Boer voorlopig de enige kandidaat is om bondscoach van het Nederlands elftal te worden.

Volgens Zwart heeft de KNVB wel meer informatie ingewonnen bij andere trainers, maar dat zij het gevoel kregen dat dit voor de voetbalbond voornamelijk was om achteraf te kunnen zeggen dat zij gepolst waren. De Telegraaf meldde afgelopen week al dat er ‘vaart was gezet’ achter het gesprek met De Boer en dat de KNVB voornemens was om de clubloze oefenmeester al voor de volgende interlandperiode met wedstrijden tegen Mexico, Bosnië en Herzegovina en Italië te presenteren.

Dat ligt in de lijn met de berichtgeving van Voetbal International, dat stelt dat er komende maandag opnieuw gesproken gaat worden tussen De Boer en de KNVB. Het eerste gesprek, dat voornamelijk voetbalinhoudelijk was, verliep positief, maar was nog ‘zonder zaakwaarnemers’. Nu gaan De Boer en de KNVB de ‘procedure’ in, waardoor het er sterk op lijkt dat de voormalig oefenmeester van Ajax, Internazionale, Crystal Palace en Atlanta United spoedig aangesteld gaat worden als de opvolger van de naar Barcelona vertrokken Ronald Koeman.

De Boer zei zondag vereerd te zijn om te worden genoemd, maar gaf bij FOX Sports aan dat hij nog niet was benaderd. "Als je al die namen voorbij ziet komen, of dat nou Frank Rijkaard of Peter Bosz is, dan ben ik ook blij dat ik in dat rijtje zit. Een droombaan? Nou, ik vind het een hele eer als je bondscoach mag zijn van dit land. Naast minister-president is het misschien wel de belangrijkste baan van Nederland", zei De Boer.

“Hij kent natuurlijk nog veel van die jongens uit zijn tijd bij Ajax en heeft het nodige bereikt”, reageert de eveneens bij Voetbal International aanwezige Arthur Numan op het nieuws. “Natuurlijk, de laatste twee jaar is hij niet echt succesvol geweest, maar in die periode bij Ajax heeft hij het goed neergezet. Voor mij is hij de ideale opvolger van Koeman.”