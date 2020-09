‘Hij begrijpt het spel goed, Feyenoord gaat veel plezier aan hem beleven’

João Carlos Teixeira kwam op negentienjarige leeftijd als grote belofte binnen bij Liverpool. Een definitieve doorbraak bleef echter uit voor de recente aanwinst van Feyenoord. De inmiddels 27-jarige middenvelder werd regelmatig verhuurd, onder meer aan Brighton & Hove Albion. In het seizoen 2014/15 speelde de Portugees op het middenveld van the Seagulls samen met Danny Holla. Er ontstond al snel een goede band.

"Hij was destijds echt een groot talent", verklaart Holla, die tegenwoordig uitkomt voor Sliema Wanderers op Malta, in gesprek met de NOS. "Iedereen had het er toen ook over bij Brighton dat er een jongen kwam van Liverpool." De Nederlander zag gelijk het talent bij de huurling. "Je zag ook gelijk dat hij iets speciaals had. Hij kan kansen creëren, dribbelen, is erg goed in de ruimte en ziet veel. Hij kan spelers aanspelen en is erg handig. Hij was ook erg goed dat seizoen."

Na de Engelse periode keerde Teixeira bij FC Porto terug in Portugal. Ook hier bleek een doorbraak niet mogelijk te zijn. Wat volgde was een vertrek richting Vitória SC, waar hij afgelopen seizoen 8 keer scoorde in 21 competitieduels. "Het is allemaal wat anders gelopen voor hem", verzucht Holla, die nog steeds contact heeft met de aanwinst van Feyenoord. "Voor mij is het lastig in te schatten waarom hij het niet gered heeft. Bij clubs als Liverpool en Porto moet je er gelijk staan en je kansen pakken. Dat is niet makkelijk als je jong bent. Maar ze hebben hem natuurlijk niet voor niets aangetrokken."

Ondanks alles is Holla ervan overtuigd dat Teixeira een toegevoegde waarde is voor Feyenoord, dat de middenvelder een tweejarig contract voorschotelde. "Ik denk dat hij goed past in de Eredivisie", voorspelt de ex-speler van onder meer FC Groningen en ADO Den Haag. "Hij is een voetballende speler en begrijpt het spel goed. Ik denk dat hij heel goed in de Eredivisie past. Feyenoord gaat veel plezier aan hem beleven."

Teixeira zelf ziet Feyenoord niet gelijk als het eindstation van zijn loopbaan, al is hij heel blij met het avontuur in De Kuip. "Ik heb ambities", zo benadrukt de Portugese middenvelder. "En daar past Feyenoord bij. Vorig seizoen was mijn beste ooit, maar ik wil het nu nog beter doen. Dit is op mijn leeftijd een belangrijke stap in mijn loopbaan", zo besluit Teixeira, die vorige week tegen PEC Zwolle (0-2) op de bank bleef. Feyenoord vervolgt het Eredivisie-seizoen zondag met een thuisduel met FC Twente.