Nieuweling van PSV na twee duels al onder de loep: ‘Ik ga hem niet afvallen’

Yvon Mvogo was zaterdag het onderwerp van gesprek na de benauwde overwinning van PSV op FC Emmen (2-1). De doelman gaf de bezoekers in de slotfase een doelpunt cadeau door een terugspeelbal van Philipp Max te laten schieten. Dankzij een laat doelpunt van Maximiliano Romero bleven de drie punten uiteindelijk in Eindhoven, maar het ging na afloop vooral over Mvogo. Het was immers niet zijn eerste fout.

In zijn officiële debuut tegen FC Groningen (1-3 winst) blunderde Mvogo ook al, door met een verkeerde pass op Jorrit Hendrix een tegengoal in te leiden. Roger Schmidt moest zaterdag dan ook de nodige vragen over Mvogo pareren, ook omdat hij per se een goed meevoetballende doelman wilde hebben en PSV daarom de Zwitser twee seizoenen van RB Leipzig heeft gehuurd. “Hij is voetballend een erg goede keeper. Hij heeft nu twee fouten gemaakt in de eerste twee wedstrijden. Dat is niet makkelijk voor hem, maar we zijn nog steeds honderd procent overtuigd van zijn kwaliteiten”, benadrukte de Duitse trainer.

“Mvogo was erg onfortuinlijk en na afloop ook erg teleurgesteld, maar nu is iedereen erg blij voor hem met de zege. Het team wilde terugvechten na zijn fout, dat is een kwestie van teamspirit.” Schmidt benadrukte dat het niets met afstemming tussen de spelers te maken had. “Het was een onschuldige bal. Ik denk dat Yvon al met zijn gedachten bij de spelhervatting zat en de bal zal waarschijnlijk ook opgestuiterd zijn. Soms komt een dergelijke situatie voor. Yvon is een geweldige keeper. Zijn start bij PSV is niet goed, maar we zijn ervan overtuigd dat hij nog gaat laten zien wat hij kan.”

“Hij heeft in de eerste twee wedstrijden alle slechte dingen al laten zien voor dit seizoen, denk ik dan maar.” Denzel Dumfries ziet geen reden om geen vertrouwen meer in Mvogo te hebben. “Ik ga hem niet afvallen. Ik denk dat het heel ongelukkig is. Volgens mij stuiterde de bal net op. Het was gewoon heel botte pech. Ik vind het ook verschrikkelijk, hij doet het niet expres. Hij redde ons fantastisch in de eerste helft en in de tweede helft ook een paar keer. Wij zijn hartstikke blij dat hij hier is en hebben vertrouwen in hem.”

Mvogo blijft vooralsnog de eerste keuze van Schmidt, die landgenoot Lars Unnerstall als alternatief heeft. Derde keeper is de jonge Maxime Delanghe. Jeroen Zoet maakte recent een transfer naar Spezia, terwijl Hidde Jurjus zich aan KFC Uerdingen verbond. "Ik voel me slecht tegenover mijn ploeggenoten", vertelde Mvogo zelf na afloop, in gesprek met de NOS. "Ik kan het niet eens verklaren. Ik heb het mijn team moeilijk gemaakt, maar gelukkig hebben we veerkracht getoond. Ik ben blij dat deze blunder ons niet de zege heeft gekost. Ik beloof dat ik beter ga spelen en dat wij als team het ook beter gaan doen."