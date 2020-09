Niemand in Engeland praat over het doelpunt van Donny van de Beek

Donny van de Beek ging zaterdag in zijn eerste officiële wedstrijd voor Manchester United meteen onderuit. De middenvelder, die in de 67e minuut inviel voor Paul Pogba, maakte in de thuiswedstrijd tegen Crystal Palace de enige goal: 1-3. Een klein kwartier na zijn entree kreeg Van de Beek de bal via een verdediger voor zijn voeten, waarna de van Ajax overgekomen middenvelder beheerst raak schoot. Vrijwel niemand sprak na afloop over de treffer van de Oranje-international op Old Trafford.

Het deed oud-voetballer Gary Neville pijn aan zijn ogen om ‘zijn’ Manchester United op een dergelijke manier aan het nieuwe seizoen in de Premier League te zien beginnen. “Je kan nog maanden over de komst van bijvoorbeeld Jadon Sancho praten, maar als je geen centrumverdediger haalt die snelheid heeft en één op één kan verdedigen, ga je de titel nooit winnen in de Premier League”, benadrukte de analist van Sky Sports na afloop. Neville zette grote vraagtekens achter het technische beleid van directeur Ed Woodward. “Waarom heeft hij niet meer spelers vastgelegd?”

De Manchester Evening News deelt Van de Beek een zeven uit voor zijn eerste officiële verrichtingen in het tenue van the Mancunians. “Hij maakte de 1-2. Hij had in de basis moeten staan”, zo luidt het summiere commentaar van het dagblad, dat met onvoldoendes strooit. Van alle basiskrachten krijgt alleen David de Gea een voldoende, een zes. Victor Lindelöf kreeg een twee, hoofdzakelijk omdat hij bij alle tegentreffers betrokken was. Scott McTominay kreeg een vijf: “Hij kreeg de voorkeur boven Van de Beek. McTominay gebruikte zijn gezond verstand in de wedstrijd, al sorteerde dat weinig effect. Hij oogt in ieder geval fit.” En over Paul Pogba, die een vier kreeg: “Hij was niet helemaal fit en leverde vaak de bal in. Geen verrassing dat hij na een uur moest plaatsmaken voor Van de Beek.”

DONNY VAN DE BEEK SCOORT BIJ ZIJN DEBUUT ?????????????????? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 19 september 2020

Ole Gunnar Solskjaer kreeg een drie voor zijn keuzes in de wedstrijd. “Hij heeft duidelijk verkeerde keuzes gemaakt. Dat zag hij zelf ook in toen hij Daniel James in de rust naar de kant haalde. Zijn wissels hadden een positief effect, maar de schade was al toegebracht”, zo luidde het oordeel van journalist Samuel Luckhurst. “Crystal Palace verdiende de zege”, vertelde Solskjaer zelf na afloop. “We kwamen tekort en zij waren scherper in de duels om de bal. We speelden traag in de openingsfase en dat had a knock-on effect op de rest van de wedstrijd toen Crystal Palace het eerste doelpunt maakte. Het vorige seizoen was lang en eindigde pas op 16 augustus. We hebben niet voldoende tijd gehad in de voorbereiding om scherper te kunnen zijn. We hebben hard gewerkt met degenen die er waren, maar er zijn ook voetballers geweest die interlandverplichtingen hadden.”

“We lopen nu al achter de feiten aan, dat is jammer. We zullen snel verbetering tonen, hopelijk sneller dan we vandaag hebben kunnen zien. Dit was een ongebruikelijke prestatie, deze spelers kunnen veel beter. En dat weten ze ook.” Solskjaer weet niet of Manchester United zich nog gaat versterken. “We proberen altijd een zo sterk mogelijke selectie te hebben. Als er een mogelijkheid is tegen de juiste prijs, dan is dat een optie. We willen altijd sterker worden. Maar we kunnen na vandaag ook zelf in de spiegel kijken.” Over het optreden van Van de Beek werden amper vragen gesteld. “Donny gaf ons een beetje hoop. Hij is slim, ziet waar de ruimte ligt en voelt precies aan waar hij moet staan in het strafschopgebied”, reageerde de Noor op een vraag over de Nederlander.

In 1995 verloor Manchester United voor het laatst het eerste competitieduel met een marge van twee of meer. In 1992 gebeurde dat voor het laatst op eigen veld. Beide keren veroverde Manchester United later dat seizoen wel de titel. Oliver Holt, chef voetbal van de Mail on Sunday, ziet dat deze voetbaljaargang niet gebeuren. “De verrichtingen van Van de Beek, de enige aankoop tot dusver, bewijzen dat Manchester United meer versterkingen nodig heeft, met name achterin. We wisten van tevoren reeds dat Manchester United niet goed genoeg is om voor het kampioenschap te gaan, maar zonder versterkingen zullen ze niet eens in de top vier eindigen.”