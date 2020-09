Donny van de Beek legt vinger direct op de zere plek na debuut

Donny van de Beek houdt een dubbel gevoel over aan zijn debuut voor Manchester United, zaterdagavond tegen Crystal Palace. De Nederlandse middenvelder scoorde als invaller direct in zijn eerste officiële wedstrijd voor de Engelse grootmacht, maar kon een 1-3 nederlaag uiteindelijk niet voorkomen.

"Het was mijn eerst wedstrijd voor de club en die wil je winnen, het maakt niet uit hoe. Ik ben zeer teleurgesteld dat we deze wedstrijd met 3-1 hebben verloren", is zijn eerste reactie na afloop op de website van Manchester United. Van de Beek werd halverwege de tweede helft als vervanger van Paul Pogba gebracht en scoorde amper een kwartier later vanbinnen de zestien met een schot in de verre hoek. Het betekend de aansluitingstreffer, maar kort erna stelde Wilfried Zaha de zege definitief veilig voor Crystal Palace.

DONNY VAN DE BEEK SCOORT BIJ ZIJN DEBUUT ??????????????????

Van de Beek keek aanvankelijk met vertrouwen uit naar de seizoensouverture van Manchester United in de Premier League. "We hebben afgelopen week heel goed getraind. We deden de dingen die moesten doen goed, dus ik had een erg goed gevoel." Toch weet de voormalig Ajacied ook direct te melden waar het vandaag aan schortte bij het elftal van manager Ole Gunnar Solskjaer. "Vandaag hebben we te traag gespeeld. We bleven te lang aan de bal, terwijl je tegen een tegenstander als Crystal Palace het spel juist moet versnellen om kansen te creëren. Dat was vandaag niet goed gegaan."

"Ik heb gescoord, maar we hebben verloren en uiteindelijk gaat het erom dat we winnen. Volgende week (tijdens de uitwedstrijd tegen Brighton & Hove Albion, red.) moet het beter, we moeten onszelf verbeteren", vervolgt Van de Beek, die ook nog wel een beetje kan genieten van zijn debuut en doelpunt. "We hebben vandaag verloren, maar natuurlijk is het mooi om te spelen voor zo'n club. Ik heb mijn debuut gemaakt en hoop het team de volgende keer aan de zege te helpen."