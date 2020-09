Dramatisch Arsenal ontsnapt dankzij zeer laat doelpunt aan blamage

Arsenal is na twee speelrondes nog foutloos in de Premier League. Het team van trainer Mikel Arteta speelde zaterdagavond een zeer matige wedstrijd tegen stadsgenoot West Ham United, maar trok de zege vijf minuten voor tijd uiteindelijk toch uit het vuur via invaller Eddie Nketiah: 2-1. De 21-jarige aanvaller stond op het moment dat hij uitgroeide tot matchwinner pas acht minuten in het veld. Arsenal gaat samen met Everton en Crystal Palace voorlopig aan kop in Engeland; West Ham staat na de tweede nederlaag op rij in de degradatiezone.

Arsenal won vorige week op de openingsspeeldag met 0-3 van Fulham, terwijl West Ham in eigen huis met 0-2 verloor van Newcastle United. The Gunners begonnen de wedstrijd dan ook als torenhoge favoriet, maar het verschil op het veld was minimaal. Het positiespel van Arsenal was matig en West Ham werd amper in de problemen gebracht. Toch wist de thuisploeg halverwege de eerste helft een opening te vinden in de defensie van the Hammers: Alexandre Lacazette zorgde met het hoofd voor de 1-0 na een voorzet vanaf links van Pierre-Emerick Aubameyang.

Na een halfuur voetballen leek Arsenal te ontsnappen aan een strafschop. Gabriel Magalhães kreeg de bal in de eigen zestien ongelukkig op de arm, maar arbiter Michael Oliver en de videoscheidsrechter (VAR) achtten het niet nodig om de bal op de stip te leggen. West Ham kwam desalniettemin steeds beter in de wedstrijd en wist in de laatste minuut van de eerste helft ook daadwerkelijk een gelijkmaker te forceren. Het team van David Moyes zette een prima aanval op, waarna Michael Antonio in de doelmond een lage voorzet van Ryan Fredericks binnen tikte: 1-1.

Kort na de onderbreking was Antonio dicht bij zijn tweede treffer van de avond, maar de spits kwam net tekort om een voorzet van Arthur Masuaku af te ronden. Arsenal speelde dramatisch en ontsnapte halverwege de tweede helft opnieuw: een kopbal van Antonio belandde op de lat. Bernd Leno blunderde in de rebound door de bal los te laten, maar maakte zijn fout vervolgens goed door met de voeten een inzet van Jarrod Bowen te keren. In de laatste twintig minuten zocht Arsenal naar een winnende treffer, maar de ploeg van Arteta oogde ideeëloos en leek genoegen te moeten nemen met een punt. In de 85ste minuut schoot Nketiah Arsenal echter toch nog te hulp: hij kon van dichtbij simpel scoren nadat Dani Ceballos de bal onbaatzuchtig opzij had gelegd.