‘Concurrent’ van Cristiano Ronaldo moet Lammers doen vergeten bij PSV

PSV raakt Sam Lammers in de laatste fase van de transferperiode hoogstwaarschijnlijk kwijt. Atalanta wil de 23-jarige aanvaller dolgraag naar de Serie A halen en de Eindhovenaren hebben inmiddels toestemming gegeven aan de spits om de transfer af te ronden. Ondertussen kijkt technisch directeur John de Jong samen met trainer Roger Schmidt naar een adequate vervanger. Bovenaan het lijstje met mogelijke opvolgers prijkt de naam van Eran Zahavi, een 33-jarige spits uit Israël. Wie is deze geroutineerde doch relatief onbekende spits en wat kan hij toevoegen aan het aanvalsspel van de formatie van Schmidt? Het is duidelijk dat Zahavi vooral in de kleinere competities optimaal rendeert.

Door Rian Rosendaal

De interesse in Zahavi, die bij het Chinese Guangzhou R&F te boek staat als een echte goalgetter, komt uit de koker van Schmidt. De Duitse trainer van PSV werkte tussen 2017 en 2019 bij Beijing Guoan en in die periode bouwde hij een behoorlijk goede reputatie op. Zijn netwerk in China komt de Eindhovense club dus goed van pas in de zoektocht naar een topschutter, zeker nu Lammers binnenkort zijn handtekening zet onder een meerjarig contract in Bergamo. Zahavi zou graag nog eens met Schmidt samenwerken, waardoor PSV een streepje voor heeft op andere clubs. Hij laat Guangzhou R&F achter met indrukwekkende cijfers op het gebied van doelpunten maken: 103 treffers in officiële 117 wedstrijden. Zahavi legde in zijn vier jaar op Chinese bodem tweemaal beslag op de topscorerstitel. In 2017 liet hij met 27 doelpunten onder meer supersterren Ezequiel Lavezzi (21) en Hulk (17) achter zich. Twee jaar later, in 2019, kwam het totaal uit op 29 doelpunten. In dit geval waren onder meer Graziano Pellè en Yannick Carrasco (allebei 17) niet opgewassen tegen de scoringsdrift van de door PSV begeerde routinier. Een regelrechte mijlpaal: nooit eerder had iemand zo vaak gescoord in de Chinese Super League.

Zahavi kent echter ook de andere kant van de voetbalmedaille. De 1.81 meter lange doelpuntenmaker zag zijn Europese droom in 2011 werkelijkheid worden met een contract bij Palermo. Met de entree in de Serie A mocht hij zich eindelijk gaan bewijzen in een Europese topcompetitie. De Italiaanse droom veranderde echter al snel in een nachtmerrie. Zahavi kwam op Sicilië mede door de nodige blessures nauwelijks aan spelen toe en doelpunten waren al helemaal een utopie. De samenwerking werd na twee teleurstellende seizoenen en slechts twee treffers alweer verbroken. Uithuilen en opnieuw beginnen was begin 2013 het devies. Zahavi keerde terug in thuisland Israël, waar Maccabi Tel Aviv een contract voor hem had klaarliggen. In de kleinere Israëlische competitie bloeide de goaltjesdief weer helemaal op, met het breken van een record in de jaargang 2015/16 als gevolg. De teller eindigde op 35 competitiedoelpunten, waarmee de legendarische Nisim Elmaliah uit de geschiedenisboeken werd geschoten. Laatstgenoemde schopte het in het seizoen 1954/55 tot dertig treffers, een record dat vervolgens zestig jaar lang onaangetast bleef.

De verschillende statistieken tussen Eran Zahavi en Sam Lammers

In diens laatste fase bij Maccabi Tel Aviv kreeg Zahavi te maken met Peter Bosz als zijn trainer. De huidige oefenmeester van Bayer Leverkusen stond werkelijk versteld van de doelmatigheid van de Israëlier. "Als Zahavi in Nederland had gespeeld, had hij in Oranje gestaan en misschien wel een transfer naar een buitenlandse topclub gemaakt", zo zei Bosz vier jaar geleden in een interview met Voetbal International. "Hij is niet alleen een afmaker, maar ook iemand die kansen creëert. Dat kunnen alleen de heel groten." De Nederlandse coach keerde korte tijd later bij Ajax terug in de Eredivisie en even leek het erop dat Zahavi hem zou volgen richting Amsterdam. Zijn naam werd genoemd als mogelijke opvolger van de naar Napoli vertrokken Arek Milik. De Israelische journalist Raphael Gellar had destijds zijn bedenkingen over de interesse vanuit de Johan Cruijff ArenA. "Als hij vertrekt, moet het een heel grote club zijn waar hij verder gaat. Bovendien moet hij het gevoel hebben dat hij veel aan spelen toekomt. Hij gaat niet ergens plaatsnemen op de bank, als hij ook hier in Israël kan blijven en goed kan verdienen", zo liet hij weten in gesprek met Voetbalzone. "Ik zie hem ook niet naar Ajax gaan. De fans van Maccabi zouden daar ook van balen, als Bosz besluit spelers weg te halen bij hun club." Het bleken profetische woorden te zijn van Gellar, want Zahavi koos in de zomer van 2016 uiteindelijk voor een lucratief contract bij Guangzhou R&F.

Op gelijke hoogte met Cristiano Ronaldo

Zahavi heeft ook op het internationale toneel de nodige bewonderaars. De King of Yuexiushan, zoals zijn bijnaam bij Guangzhou R&F luidt, kwam in de meest recente EK-kwalificatieronde tot het fraaie aantal van elf doelpunten. Alleen Harry Kane deed het met twaalf treffers nóg beter dan de 54-voudig international van Israel, die de kwalificatiecyclus afsloot met hetzelfde aantal doelpunten als Cristiano Ronaldo. Complimenten kwamen er onder meer uit Oostenrijk, één van de tegenstanders van Israel in groep G. De Israëlische ploeg won enigszins verrassend met 4-2, al werd in Wenen met 3-1 verloren. Desondanks was men na afloop van het treffen in het Ernst Happel Stadion lovend over Zahavi, die op fraaie wijze het openingsdoelpunt produceerde met een schot dat via de paal in het doel vloog. De Oostenrijkse bondscoach Andreas Herzog vond hem uitermate geschikt voor een topcompetitie. "Daarvan ben ik overtuigd. Hij zou in veel Europese ploegen een dragende rol hebben, Eran is een absolute topspeler." De Oostenrijkse doelman Cican Stankovic gebruikte zelfs de term ‘wereldklasse’ om Zahavi te omschrijven. "Hij schiet met links, met rechts en uit alle posities. Hij is een ongelooflijke speler die naar mijn mening veel te goed is om in China te spelen."

Een voorproefje van wat de PSV-supporters kunnen verwachten van Eran Zahavi! ?????? Geplaatst door voetbalzone op Donderdag 17 september 2020

Zahavi heeft dus al bewezen een echte afmaker te zijn, wat over Lammers (nog) niet kan worden gezegd. Daarbij dient wel te worden benadrukt dat de ervaren goalgetter tien jaar ouder is dan zijn pas 23-jarige vakgenoot uit Nederland. Lammers is een fysiek sterke spits die tevens behoorlijk goed in de lucht is. Die kwalificaties lijken niet van toepassing op Zahavi, die wel weer op andere vlakken sterk voor de dag komt. Hij staat bekend om zijn goede techniek in het strafschopgebied van de tegenstander, terwijl ook diens handelingssnelheid prima in orde lijkt te zijn. Eén en ander komt tot uiting in de statistieken van Opta. In de categorieën ‘balcontacten’, ‘balcontacten in het zestienmetergebied’, ‘schoten’ en ‘schoten op doel’ laat hij Lammers duidelijk achter zich. Op andere gebieden moet de doorgewinterde spits juist weer zijn meerdere erkennen in de door PSV opgeleide aanvaller. Op het vlak van ‘duels’, ‘gewonnen duels’, ‘luchtduels’ en ‘gewonnen luchtduels’ komt Lammers duidelijk als winnaar uit de strijd. Laatstgenoemde fungeert veel vaker als aanspeelpunt en pinchhitter, terwijl Zahavi juist altijd de ruimte opzoekt en uit de persoonlijke duels probeert te blijven. "Hierbij dient het kwaliteitsverschil tussen de verdedigers in de Chinese Super League en de Eredivisie in ogenschouw te worden genomen", benadrukt Opta in een reactie aan Voetbalzone. De statistieken van beide spitsen zijn overigens omgerekend naar gemiddelden per negentig speelminuten en gaan over de periode tussen 2018 en 2020.

Vergelijking met Klaas-Jan Huntelaar

Zahavi heeft zich dus al bewezen in kleinere competities, waardoor het aannemelijk is dat hij ook in de Eredivisie zijn waarde zal bewijzen. Nadeel kan zijn dat PSV met het vertrek van Lammers een aanspeelpunt gaat missen, iemand waar spelers zoals Donyell Malen, Mohamed Ihattaren en Noni Madueke omheen kunnen bewegen. Zahavi lijkt gezien de verschillende analyses en statistieken eenzelfde soort speler te zijn als de drie jonge PSV’ers. Tegen de zwakkere ploegen in de Eredivisie zal het wellicht geen probleem vormen, maar tegen sterke en ervaren verdedigers in de Europa League kan het een ander verhaal zijn. Aan motivatie echter geen gebrek bij Zahavi, die ondanks zijn leeftijd (33) er nog steeds op gebrand is om te slagen in Europa. De mening van Bosz is in vier jaar tijd niet veranderd. De Leverkusen-coach trekt zelfs de vergelijking met Klaas-Jan Huntelaar. "Hij is zó enorm vast in het afwerken. Als hij schiet, dan is het bijna altijd op doel. In die zin is hij levensgevaarlijk", concludeert Bosz in gesprek met Voetbal International. PSV doet een gouden greep, zo klinkt het. "Als hij bij PSV alle wedstrijden gaat spelen, dan verwacht ik dat hij er minimaal 25 maakt."

PSV hoopt dat Eran Zahavi het een stuk beter zal doen dan Kostas Mitroglou

PSV stond er ruim een jaar geleden precies hetzelfde voor, toen Luuk de Jong in de slotfase van de zomerse transfermarkt werd opgehaald door Sevilla en Lammers vanwege een zware knieblessure maandenlang moest revalideren. In allerijl werd Kostas Mitroglou naar Eindhoven gehaald om het vertrek van de Oranje-international en de maandenlang absentie van Lammers op te vangen. Een doorslaand succes werd de samenwerking tussen club en speler echter allerminst, ondanks het feit dat het PSV-publiek hem hartstochtelijk toejuichde tijdens zijn eerste warming-up in het Philips Stadion. Zijn invalbeurt in de slotfase van het playoff-duel in de Europa League met Apollon Limasol (3-0) smaakte naar meer. Mitroglou bleek namelijk een uitstekend aanspeelpunt te lijn, een beetje in de lijn van voorganger De Jong. In het restant van zijn verblijf in Eindhoven wist de Griekse spits echter bepaald geen geweldige indruk te maken. Na het Europese debuut volgden nog zeventien wedstrijden in het shirt van PSV, met slechts drie doelpunten als resultaat. De technisch leiding van de Eindhovenaren hoopt van harte dat de geschiedenis zich niet zal herhalen met het aantrekken van Zahavi.