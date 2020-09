Persoonlijk drama voor Rick Karsdorp bij eerste basisplek sinds 532 dagen

Rick Karsdorp heeft een bijzonder ongelukkige rentree achter de rug bij AS Roma. De Nederlandse rechtsback begon zaterdagavond tijdens de seizoensouverture in de Serie A tegen Hellas Verona in de basis, maar haalde het einde van de wedstrijd niet.



Karsdorp ging na zeventig minuten voetballen namelijk een sprintduel aan met Federico Dimarco en liep daarbij een spierblessure op. De voormalig Feyenoorder maakte direct het gebaar dat het gewisseld wilde worden en ruimde het veld uiteindelijk voor Davide Santon. Op dat moment hadden beide teams nog niet gescoord.

Het was voor Karsdorp zijn eerste Serie A-wedstrijd sinds 5 mei 2019 en zijn eerste basisplaats in de Italiaanse competitie sinds 6 april 2019 (532 dagen geleden). De 25-jarige vleugelverdediger werd door de jaren heen veelvuldig geplaagd door blessureleed en lijkt zich nu dus opnieuw op te kunnen gaan maken voor een periode in de lappenmand.