Steun voor blunderende Mvogo: ‘Ik zie echt wel dat hij goed is met zijn voeten’

Yvon Mvogo ging zaterdagavond voor de tweede wedstrijd op rij hopeloos in de fout bij PSV. De 26-jarige doelman gaf tegen FC Emmen een doelpunt weg, door een terugspeelbal van Philipp Max te laten schieten. Uiteindelijk kon Mvogo opgelucht ademhalen, omdat PSV dankzij een late treffer van Maximiliano Romero alsnog won (2-1). Arnold Bruggink vraagt zich na afloop af of PSV zal doorgaan met het opbouwen via Mvogo.

Tegen FC Groningen (1-3 winst) blunderde Mvogo ook al, door met een verkeerde pass op Jorrit Hendrix een tegengoal in te leiden. "Vorige week maakte hij in ieder geval nog zelf een fout met een inspeelbal, maar dit is toch echt verschrikkelijk", stelt Bruggink vast bij FOX Sports. "Maar ook naar de volgende wedstrijden toe: blijf dan nog maar eens elke keer hetzelfde doen. De vraag is: hoeveel vertrouwen houden jouw teamgenoten nog hierin? Hoeveel durf jij dit zelf nog te doen? Maar ik zie echt wel dat hij met zijn voeten goed is."

Mvogo probeerde de half stuiterende bal af te stoppen, maar verprutste dat. "Dit probeer ik de jongens te leren bij de amateurs van Sparta Enschede (waar hij jeugdtrainer is, red.): je moet 'een strakke enkel' houden", aldus Bruggink. "Mvogo wil hem zo van zijn voet laten vallen, nee, je moet hem eerst stoppen." Marciano Vink vat de oorzaak van de blunder samen in één woord: "Concentratiegebrek", aldus de oud-middenvelder.

De terugspeelbal die Mvogo te verwerken kreeg stuiterde weliswaar, toch had de goalie de bal moeten kunnen aannemen, stelt ook analist Kees Kwakman. "Voor een keeper die goed kan meevoetballen is dit geen moeilijke bal", zegt Kwakman. "Lars Unnerstall (de tweede keeper van PSV, red.) had hem waarschijnlijk in een keer op zijn slof genomen, dat is misschien maar goed ook." Kees Jansma voegt tot slot toe dat Mvogo zichzelf onder druk heeft gezet. "Hij heeft zichzelf ook zo gepresenteerd. Bij het eerste interview dat ik zag werd gevraagd wat zijn kwaliteiten waren en toen zei hij nadrukkelijk dat dat meevoetballen wel een van zijn specifieke grote kwaliteiten was."